Contagios de coronavirus en Chile superan los 12.800 y muertes llegan a 181

Por: EFE 12:29 PM / 25/04/2020

Autoridades del Ministerio de Salud de Chile reportaron este sábado 25 de abril 552 nuevos casos de Covid-19, elevando el total de contagiados a 12.858 personas, mientras se contabilizaron 7 nuevos fallecimientos, llevando el total de víctimas fatales a 181.



El subsecretario de Redes Asistenciales chileno, Arturo Zúñiga, contabilizó 418 personas en unidades de cuidados intensivos, dentro de las cuales 321 están conectadas a ventiladores mecánicos. De ellas 83 personas se encuentran en estado grave.



Asimismo, la autoridad señaló que existen 572 ventiladores mecánicos disponibles en el país.



Este sábado 25 de abril llegaron desde Países Bajos 72 ventiladores mecánicos además de equipamiento de protección para el personal de salud.



Respecto al número de recuperados, estos comprenden más del 51% de los casos, llegando a 6.746.



El balance, que usualmente se realiza en Santiago en el Palacio de la Moneda, se hizo por primera vez en la región de Magallanes (más de 2.100 kilómetros al sur del Santiago), en la ciudad de Punta Arenas, uno de los lugares más afectados y una de las "zonas de mayor incidencia de casos de coronavirus" del país.



El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, apoyó la implementación del recientemente anunciado Plan de Retorno Seguro, afirmando: "Estamos confiados que el plan que estamos coordinando es el camino seguro, el que corresponde a nuestro país", además de comparar el retorno paulatino de actividades laborales y educacionales que se quiere implementar con acciones similares en otros países.



No obstante "esto no es una receta segura", dijo Mañalich, haciendo alusión a ciertos barrios del país que han visto levantada y luego vuelto a implementar la medida de cuarentena conforme el avance de la pandemia en las distintas zonas del territorio.



El viernes 24-A el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que el Gobierno pondrá en marcha un plan para ir reanudando de forma progresiva la actividad laboral y escolar y evitar que la crisis sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2 se transforme en una crisis social y económica de larga extensión.



El plan establece un retorno a las actividades de manera "gradual y por etapas", cuyas fechas serán "informadas en forma transparente y oportuna", según dijo el mandatario, y no regirá para los grupos de riesgo, como enfermos crónicos y cardiacos, adultos mayores ni embarazadas.