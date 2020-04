Contagiados y fallecidos vuelven a subir en Italia y se pide responsabilidad

Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron este sábado 11-A los 19.468, lo que supone un incremento de 619 en el último día.

Por: EFE 02:36 PM / 11/04/2020

"El final del túnel aún está lejos. Sigo suplicando: quedaos en casa y tened cuidado", fue el mensaje de este sábado 11 de abril del comisario extraordinario de la emergencia del coronavirus en Italia, Domenico Arcuri, en una jornada en la que volvieron a subir los fallecidos y los contagiados respecto al día anterior.



Los expertos aseguran que la curva de los contagios en Italia está en su fase plana y que comenzará a bajar, pero eso aún no se vislumbra como demostraron los datos del recuento de hoy después de que el Gobierno italiano decidiera ayer prolongar las medidas de confinamiento y el cierre de actividades no esenciales hasta el 3 de mayo,



Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron hoy los 19.468, lo que supone un incremento de 619 en el último día y un nuevo aumento respecto a las 570 nuevas víctimas mortales del viernes, según el último balance comunicado por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



El número total de contagios se sitúa en las 152.271 personas -4.694 más registrados en las últimas veinticuatro horas-, desde que se detectara el que fue considerado "paciente 1" en Lombardía el pasado 21 de febrero.



El dato supone un nuevo repunte en el número de nuevos contagiados respecto a los 3.951 registrados el viernes.



El número de personas actuallmente positivas al test de coronavirus en Italia es de 100.269, con un aumento de 1.996 respecto al viernes; de ellas, 68.744 están aisladas en sus casas con síntomas leves, 28.144 hospitalizadas y 3.381 en cuidados intensivos.



Aunque suben los contagios respecto a este viernes, cae la presión en los hospitales con menos personas ingresadas y sobre todo en cuidados intensivos donde se han registrado 116 menos pacientes que ayer,



También aumenta el número de personas curadas que en el boletín de hoy llegaron a las 32.534, lo que implica 2.079 enfermos menos en un sólo día.





AHORA PREOCUPA MILÁN



Los datos poco positivos de hoy también se confirman en Lombardía, la región más afectada por la pandemia, con un nuevo aumento en los fallecidos, 273 más respecto a los 216 de ayer y que elevan a 10.511 el número de muertos.



En Lombardia los positivos actualmente son de 57.592 con una crecimiento de 1.544 más, mientras que ayer eran 1.246.



Hay 12.026 pacientes hospitalizados, pero no ha habido más ingresos en la UCI y 28 de ellos salieron de cuidados intensivos, según el consejero de sanidad de Lombardía, Giulio Gallera, quien observó que "el virus es menos fuerte, por lo que las personas que llegan al hospital se encuentran en condiciones menos graves y que con menos personas infectadas en la ciudad, el virus se debilita".



La situación en la provincia de Milán preocupa con un número de positivos de 520 que se duplicó en comparación con el aumento de ayer y de estos 262 en la capital milanesa..



"Milanés esto es serio. Hay que quedarse en casa. No es necesario ir de compras para Semana Santa. La situación en Milán necesita más atención. No hay una reducción clara y decisiva de las infecciones", observó nuevamente Gallera.



Lombardía prevé que la cuarentena para todos aquellos que den positivo, o hayan estado en contacto con personas enfermas, dure al menos hasta el 3 de mayo, y no sea sólo de 14 días como era hasta ahora.



También Lombardía emitió hoy un decreto en el que no permitirá la apertura de las librerías y papelerías, contradiciendo las disposiciones anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, que permitía la apertura de algunas actividades.





PETICIÓN DE RESPONSABILIDAD A LOS ITALIANOS.



"No hemos acabado con el virus, hay que seguir las normas de prevención", explicó Borrelli en la cotidiana rueda de prensa.



Un llamamiento que también realizó el comisario de emergencia Arcuri, que reiteró que "dejaremos atrás esta dramática emergencia solo cuando se descubra una vacuna eficiente y efectiva. Sin ella, solo tenemos un antídoto: nosotros y nuestros comportamientos que deben servir para prevenir y contener las infecciones".



"No cometan tonterías, continúen y, si es posible, fortalezcan la convicción de seguir con las indicaciones que les hemos dado. No salgan, sigan el comportamiento que han mantenido responsablemente hasta la fecha, usen su cerebro y su enorme sentido de responsabilidad", dijo Arcuri.



"En 4 días hemos tenido siete veces más fallecidos que las víctimas del terremoto de L'Aquila (en 2009): 3.226 muertos", destacó.





ATENCIÓN ANTE EL PELIGRO DE ALTERCADOS E INFILTRACIONES MAFIOSAS



Debido a la emergencia económica producida por la pandemia del coronavirus se teme que se produzcan tensiones y brotes extremistas, así como la infiltración de la mafia, se advierte en la circular que la ministra del Interior de Italia, Luciana Lamorgese, envió hoy los delegados de Gobierno de todo el país.



Las dificultades de las empresas y del mundo del trabajo causadas por la emergencia del coronavirus "podrían ir acompañadas de tensiones serias que pueden hacerse eco, por un lado, del resurgimiento de tipos de delitos comunes y la aparición de brotes de expresión extremista, y por otro del riesgo que las organizaciones criminales acechen ante las nuevas necesidades", se lee en la circular.



Lamorgese invitó a los delegados de Gobierno a poner en marcha "una estrategia general para proteger la legalidad".



Indicó la necesidad de "prevenir la infiltración del crimen organizado a través de una evaluación cuidadosa y precisa de todos los posibles indicadores de riesgo para influir en los procesos públicos de toma de decisiones funcionales para la adjudicación de concursos públicos"..



Asimismo señala que se esté atento a "contener las manifestaciones de malestar que probablemente puedan tener implicaciones también en términos de orden público y seguridad".