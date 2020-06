Congresista de Florida dice que tiene hijo adoptivo cubano tras riña racial

"Para todos los que se preguntan, este es mi hijo Néstor. No compartimos sangre pero él es mi vida. Vino de Cuba hace seis años y vive conmigo en Florida", escribió Matt Gaetz en Twitter.

Por: EFE 07:15 PM / 18/06/2020

El polémico congresista Matt Gaetz sorprendió este jueves 18-J con la noticia de que tenía un hijo adoptivo cubano, de 19 años, tras una discusión con un demócrata que supuestamente insinuó que los republicanos desconocen cómo es criar un niño que no sea blanco.



"Para todos los que se preguntan, este es mi hijo Néstor. No compartimos sangre pero él es mi vida. Vino de Cuba hace seis años y vive conmigo en Florida", escribió Gaetz en Twitter.



El republicano, conocido por generar polémica y por ser aliado del presidente Donald Trump, presentó así a su hijo y aclaró que él entró "legalmente" a Estados Unidos.



Gaetz, que muestra una foto de los dos juntos, dice que está "muy orgulloso de él" y que "criarlo ha sido lo mejor y más gratificante que he hecho en mi vida".



Agregó que Néstor, de piel morena, pronto se iría a la universidad.



Gaetz respondió así a una acalorada pelea que sostuvo el miércoles con su colega demócrata Cedric Richmond, de raza negra, al considerar que sugirió que los republicanos no saben lo que es preocuparse por criar a un niño que no es blanco.



La noticia tomó por sorpresa a la opinión pública, algunos pensaron que se trataba de una broma, otros se mofaron del congresista publicando fotos y leyendas que lo imitaban, y algunos se preguntaban de la legalidad en el proceso de adopciones con Cuba debido a las relaciones entre ambos países.



El republicano señaló que sólo quería rechazar "el argumento absurdo" de Richmond durante la discusión sobre el proyecto de ley de reforma policial en la cámara baja.



El demócrata se mostró enojado con los republicanos al considerar que se burlan del dolor de la comunidad afroamericana al presentar enmiendas que son simples distracciones.



Agregó que no estaban entendiendo la crisis de discriminación en el país debido al "sesgo inconsciente" e incluso "consciente".



"Como un hombre negro (...) quién tiene un hijo negro, quién tiene preocupaciones que todos ustedes no. Para mis colegas, especialmente los que siguen introduciendo enmiendas que son tangentes y una distracción de lo que estamos hablando, todos ustedes son hombres blancos", aseguró Richmond