Confirmado el primer caso de coronavirus en México

El paciente, de 35 años, estuvo hace poco en Italia. Está aislado en un centro médico de México. No hay Covid-19 en el crucero.

Por: Agencias 09:34 AM / 28/02/2020

La Secretaría de Salud de México confirmó, la mañana de este viernes 28-F, el primer caso de coronavirus (Covid-19) en el país.

En la conferencia matutina, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que la segunda prueba al paciente con síntomas del virus en la Ciudad de México resultó también positiva.

El paciente es un mexicano, de 35 años, que regresó del norte de Italia en días pasados. Está internado, aislado, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, informó.

Hugo López-Gatell dijo que no se encuentra grave pues no tiene neumonía.

Las autoridades sanitarias también estudian a cinco familiares con los que tuvo contacto.

El subsecretario agregó, este viernes, que tras descartar otros casos, aún hay una persona en estudio como posible caso de coronavirus en Tijuana.

En el sitio web lopezdoriga.com se reseña: “Un hombre de 41 años en Sinaloa se encuentra en aislamiento en un hotel, cuya primera prueba resultó reactiva por Covid-19, pero se espera todavía una segunda prueba”.

Caso crucero

En el caso del crucero MCS Meraviglia que atracó en Cozumel, el funcionario federal apuntó que solo hay influenza, por lo que en próximas horas podrán desembarcar.

“Hacer un llamado a la población, (el Covid-19) no se puede contener, esto no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta la eliminación del virus. No es una enfermedad grave, el 90% son síntomas leves. Todos tenemos que actuar, la epidemias se contiene en la comunidad, con la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso sospechoso”, señaló López-Gatell Ramírez.