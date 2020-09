Con Biden vacuna anticovid-19 se entregará equitativamente: Kamala Harris

Harris realizó este jueves su primera visita a Miami desde que fue nominada como compañera de fórmula de Joseph Biden.

Por: EFE 04:48 PM / 10/09/2020

La candidata demócrata a la Vicepresidencia de EE UU, Kamala Harris, afirmó este jueves 10-S en Miami que si Joseph Biden llega a la Casa Blanca, pondrá en marcha un plan nacional para que una eventual vacuna contra la covid-19 se distribuya "equitativamente".







Primera mujer afroamericana en competir por la Vicepresidencia de EE UU, Harris realizó este jueves su primera visita a Miami desde que fue nominada como compañera de fórmula de Joseph Biden para competir con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence en las elecciones del 3 de noviembre.







Florida es un estado decisivo en el resultado electoral y las encuestas advierten de que Biden necesita más apoyo latino para afianzar su leve ventaja y conquistarlo.







En un acto en una universidad afroamericana en Miami Gardens, Harris dijo que en estas elecciones hay "muchos obstáculos en el camino" para que afroamericanos, estudiantes y latinos voten y les pidió que se pregunten la razón y no se dejen desalentar.







"Saben que cuando votamos, las cosas cambian", dijo Harris, quien les pidió que se registren como votantes y voten de manera anticipada.







La revelación de que Trump fue advertido con antelación del potencial letal de la COVID-19 y no hizo nada, según el nuevo libro del periodista Bob Woodward, marcó gran parte de la conversación con dirigentes de la comunidad afroamericana.







La revelación del libro de Woordward hace enfurecer







Harris dijo que el país necesita un verdadero líder que "tenga el valor de decir la verdad" aunque duela y no un presidente que conocía la gravedad de la covid-19 y le decía a "la gente que no usara mascarilla" y que llevarla "era un signo de debilidad".







"Él sabía que se transmitía por el aire", exclamó ante los dirigentes de la comunidad afroamericana de Miami Gardens, algunos de los cuales dijeron que han sentido que el sistema les ha "fallado" a la hora de protegerlos de la pandemia.







La congresista por Florida Frederica Wilson, una de las participantes en la reunión, dijo que no solo estaba "enojada" sino "furiosa" con Trump por lo que reveló Woodward.







A su juicio, el presidente no solo es un "racista" sino un "asesino" por no haber hecho lo necesario por evitar las miles de muertes producidas por la covid-19.







Harris, hija de padre jamaiquino y madre india, indicó que con Biden como presidente la ciencia será escuchada para combatir la covid-19 y se mantendrá "intacta" la Ley de Cuidado de la Salud Accesible de Obama con "énfasis" en la salud mental.







Según Harris, Trump está deseoso de acabar con el Obamacare y si triunfa en las urnas, lo hará cuanto antes y dejará "al menos a 20 millones de personas sin cobertura de salud" en una situación en la que se desconoce todavía cuales son a largo plazo los efectos de la covid-19.