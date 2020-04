Con 323 muertes por Covid-19, Florida se acerca a los 16.000 casos

El estado sureño abrirá cinco hospitales de campaña conjuntamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU.

Por: EFE 10:53 PM / 08/04/2020

Cuando solo queda un condado de Florida (EE UU ) sin reportar contagios de Covid-19 (Liberty, en el norte), la cifra de positivos por la enfermedad llegó la tarde de este miércoles a 15.698, mientras, con las 14 muertes de las últimas horas, pasaron de 309 a 323 los fallecidos.



El estado sureño abrirá cinco hospitales de campaña conjuntamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU , anunció este miércoles 8-A el gobernador, Ron DeSantis.



El primero, que se está instalando dentro del Centro de Convenciones de Miami-Beach, comenzará con 450 camas y pudiera tener hasta 1.000 de cuidados generales, más otras 50 para cuidados intensivos, indicó DeSantis en conferencia de prensa.



Su apertura está prevista para finales de este mes, detalló Todd T. Semonite, comandante general del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.



Estos hospitales están concebidos solo para atender a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.



"Prefiero estar preparado para lo peor que no estar preparado", dijo DeSantis.



De Santis también dijo que uno de sus planes "inmediatos" es agilizar los resultados de los test con unas máquinas nuevas que ofrecen resultados en cinco minutos, en contraste con los cinco días que a veces puede tomar este proceso.



Otro de los objetivos del gobernador es que, a discreción de cada médico, se pueda suministrar la hidroxicloroquina, de la que más de un millón de dosis estarían llegando hoy desde una farmacéutica de India a Tallahassee, la capital estatal.



Este fármaco está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) federal, y clasificado como un medicamento contra la malaria, pero para el nuevo coronavirus todavía no se prescribe.



Miami-Dade está poniendo en marcha otros dos hospitales de emergencia, uno con 250 camas en la Feria de la Juventud del suroeste del condado y otro en el antiguo hospital Panamerican, en el noroeste.



Datos actualizados del Departamento de Salud de Florida muestran que las hospitalizaciones también subieron, de 1.955 a 2.082, y el principal foco de la pandemia sigue estando en el sur del estado, con el condado de Miami-Dade a la cabeza.



Aunque es donde hay un mayor número de casos en Florida (5.461), seguido de Broward (2.365), Miami-Dade no es donde más muertes se han producido por el coronavirus SARS-CoV-2.



El condado de Palm Beach, también en la costa sureste, es el primero en este apartado, con 69 personas fallecidas de un total de 1.224 casos confirmados de la enfermedad. En Miami-Dade han muerto hasta ahora 50 personas y en Broward, 60.



En Florida se han hecho 143.707 pruebas de Covid-19.



En cuanto a las medidas preventivas, algunas ciudades van sumándose a la tendencia de hacer obligatorio que las personas que trabajan en negocios esenciales (los únicos abiertos) o se dedican a la entrega a domicilios de comida y otros productos lleven tapada la boca y la nariz.



También esta medida se aplica a los clientes que van a esos comercios.



Hoy se supo que un conductor de ambulancia fue arrestado por toser "intencionalmente" sobre el mostrador de un supermercado y por criticar las medidas de distanciamiento social.



El paramédico Christopher Canfora, de 49 años, está acusado de asalto agravado con la intención de cometer un delito grave, según la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia.



Estados Unidos superó este miércoles los 400.000 casos confirmados de Covid-19 y las 13.000 muertes.