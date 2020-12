Colombia suspende vuelos con el Reino Unido por variante del covid-19

La decisión fue comunicada por Duque al embajador del Reino Unido en Colombia, Colin Martin-Reynolds.

Por: EFE 08:33 PM / 20/12/2020

El Gobierno de Colombia decidió este domingo 20-D suspender los vuelos desde y hacia el Reino Unido como medida preventiva ante la detección en ese país de una nueva cepa del coronavirus, informó el presidente Iván Duque.



"A partir del día de mañana (lunes), se suspenden los vuelos de Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia", dijo el jefe del Estado en una declaración.



La decisión fue comunicada por Duque al embajador del Reino Unido en Colombia, Colin Martin-Reynolds.



Según los científicos británicos, la nueva cepa acelera hasta un 70 % más la transmisión del virus y parece responsable del inquietante incremento de los contagios en Londres y varios condados del sureste y el este de Inglaterra.



El gobernante colombiano dijo además que cualquier persona que llegue al país a partir del lunes y que haya estado en el Reino Unido en los últimos 14 días "entrará en aislamiento de 14 días en nuestro país".



En ese sentido, Duque añadió que las personas que hayan llegado a Colombia provenientes del Reino Unido en los últimos ocho días "deben también estar en aislamiento durante 14 días".



"Estas personas serán notificadas, conforme a la información migratoria que tenemos, pero aparte de eso, hago un llamado para que las personas de manera clara, al recibir esta información, entiendan la importancia de guardar inmediatamente ese aislamiento por 14 días", subrayó.



Asimismo las personas que hayan estado en el Reino Unido antes de la última semana, es decir, con más de nueve días o 14 días, también van a ser contactadas para hacer seguimiento, con respecto a si presentan alguna situación sintomática.



El presidente añadió que la decisión se toma, "para prevenir cualquier aparición de esa nueva cepa en Colombia".



"Lo que se conoce hasta el momento sobre esa mutación es que esa cepa tiene un 70 % de posibilidad de contagio. No obstante, no hay evidencia concluyente de que esa cepa sea mucho más letal, o sea, más agresiva", dijo Duque.



Según el presidente, "estas medidas, de nuevo, son de prevención; no son para generar ni pánico ni generar ninguna situación de preocupación en la ciudadanía. Son medidas de carácter preventivo que se adoptan con responsabilidad y que lo que buscan es ejercer un mejor control epidemiológico".