Colombia suma 6.136 nuevos casos y se acerca a 1,1 millones de contagios

En cuanto a los casos nuevos, las cifras más altas de este 3-N se dieron en Bogotá (1.454), Antioquia (1.127), Huila (455), Valle del Cauca (436), Caldas (303), Cundinamarca (301), Tolima (282), Boyacá (238) y Santander (220).

Por: EFE 07:49 PM / 03/11/2020

Colombia sumó este martes 3-N 6.136 casos nuevos de covid-19, con lo que ya acumula 1.099.392 contagios, al tiempo que informó de 177 fallecimientos que elevan a 31.847 el número de víctimas mortales por la pandemia en el país, según el Ministerio de Salud.



Sobre los decesos de la jornada, de los cuales 154 corresponden a días anteriores, la autoridad sanitaria señaló que la mayor cantidad de defunciones las tuvieron el departamento de Antioquia y Bogotá, ambos con 27, seguidos de Valle del Cauca (19), Huila (15), Quindío (11), Tolima (8) y Santander (7).



El resto sucedieron en Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca y Risaralda (6); Cesar y Meta (5); Norte de Santander y Magdalena (4); La Guajira (3); Casanare, Córdoba y Sucre (2), y Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Guaviare y Nariño (1).



Según el Gobierno, en Colombia siguen activos 71.165 casos, es decir el 6,47 % de los contagiados, mientras que han superado el coronavirus 993.877 pacientes, que corresponden al 90,4 % del total.



En cuanto a los contagios nuevos, las cifras más altas de este 3-N se dieron en Bogotá (1.454), Antioquia (1.127), Huila (455), Valle del Cauca (436), Caldas (303), Cundinamarca (301), Tolima (282), Boyacá (238) y Santander (220).



Este martes fueron procesadas 38.233 muestras, 26.108 del tipo PCR y 12.125 de antígenos, con lo que ya se han practicado en el país 5,16 millones de pruebas.



Bogotá, con 325.839 casos, sigue como el mayor foco de la pandemia en el país, seguida de Antioquia (174.345), Valle del Cauca (85.509), Atlántico (72.480), Santander (43.442), Cundinamarca (43.394), Bolívar (33.476), Córdoba (26.545), Cesar (26.407), Huila (24.096), Nariño (22.290) y Norte de Santander (22.040).



No habrá nuevos confinamientos



La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, desestimó por el momento nuevos confinamientos pese al crecimiento de la velocidad de los contagios en algunas ciudades del país.



"La idea es no tener que llegar a nuevas cuarentenas, no tener nuevos confinamientos como lo vimos este fin de semana en muchos países de Europa, esa es la meta. Es una meta que podemos lograr", expresó.