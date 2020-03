Colombia prohibirá ingreso de extranjeros a partir de este lunes 16-M

Los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán ingresar aunque tendrán un "aislamiento preventivo obligatorio por 14 días" en sus casas, informó el presidente Iván Duque, vía Twitter.

Por: AFP 02:05 PM / 15/03/2020

Colombia prohibirá a partir de este lunes 16 de marzo el acceso a su territorio a extranjeros y no residentes para intentar frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado al menos 34 contagiados en el país, informó este domingo el presidente Iván Duque.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia", escribió el mandatario en Twitter.

Los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán ingresar aunque tendrán un "aislamiento preventivo obligatorio por 14 días" en sus casas, agregó.

La medida amplía la tomada el viernes, cuando el presidente ordenó cerrar la porosa frontera con Venezuela (con 10 casos confirmados) y prohibir la entrada de viajeros extranjeros procedentes de Europa y Asia, principales focos del virus.

Antes había ordenado autoaislamiento por 14 días a quienes llegaran de China, Francia, España e Italia, y cancelar el desembarco de cruceros y actos masivos.

Colombia reportó el primer caso de Covid-19 el 6 de marzo, en una joven de 19 años procedente de la ciudad italiana de Milán.

Desde entonces se han registrado otros 33 contagios, entre ellos el de una turista estadounidense de edad avanzada que está hospitalizada en la ciudad caribeña de Cartagena.

Las autoridades de salud han llamado al autocuidado, examinan decenas de casos sospechosos y han dicho que realizan visitas aleatorias a las personas que deben estar aisladas.

Quienes violen la orden de refugio se exponen a multas, expulsiones y procesos penales.

Entre el viernes 13 y sábado 14-M Migración Colombia expulsó a tres españoles y dos franceses por violar el aislamiento.