Colombia llega a 582.022 casos con contagios a la baja por cuarto día seguido

Por: EFE 08:02 PM / 27/08/2020

Colombia llegó a 582.022 casos de la covid-19 al confirmar 9.752 positivos este jueves 27-A, por cuarto día consecutivo a la baja en los contagios mientras el país se prepara para levantar el próximo 1 de septiembre una cuarentena de más de cinco meses.







Después del récord de 13.056 casos del 19 de agosto, Colombia parece estar empezando a reducir las infecciones diarias y tras los 10.549 positivos del lunes, el martes fueron 10.432 y el miércoles llegó a 10.142.







Durante la jornada de este jueves, el Min-Salud informó también de 284 fallecimientos que elevan a 18.468 el número de víctimas mortales que deja la pandemia en el país.







Sobre los decesos, las autoridades señalaron que 249 corresponden a días anteriores que hasta ahora no habían sido contabilizados.







De ellos, 69 ocurrieron en Bogotá, 49 en el departamento de Córdoba, 38 en Antioquia, 26 en Santander, 19 en Valle del Cauca y 11 en Atlántico.







El resto sucedieron en Cundinamarca y Huila (10), Meta y Tolima (9), Nariño (7), Magdalena (6), La Guajira (5), Bolívar (4), Caquetá y Cauca (3), Putumayo y Sucre (2) y Vichada y Norte de Santander (1).







Por otra parte, las autoridades sanitarias señalaron que 417.793 pacientes han superado la covid-19, es decir el 71,78 %, mientras que aún permanece activos 144.577 casos, que corresponden al 24,84 % del total.







En cuanto a los contagios de este jueves, la cifra más elevada la tuvo la capital colombiana, con 2.519, seguida de los departamentos de Antioquia (1.495), Santander (763), Córdoba (576), Cesar (560), Cundinamarca (546), Valle del Cauca (486), Norte de Santander (406) y Bolívar (308).







Igualmente hubo datos elevados en Huila (253), Risaralda (234), Meta (211), Atlántico (180), Sucre (169), Tolima (157), Caquetá (141), Magdalena (124) La Guajira (116), Nariño (114) y Cauca (109).







Este jueves se practicaron 37.100 pruebas, 30.059 de ellas PCR y 7.041 de antígeno, para un total de 2,61 millones de muestras de covid-19 procesadas en el país desde marzo pasado.







Según el Ministerio de Salud, los principales focos de la pandemia son Bogotá (201.880), Antioquia (76.292), Atlántico (63.610), Valle del Cauca (45.180), Bolívar (24.685), Cundinamarca (21.297), Córdoba (18.911), Santander (16.187), Nariño (13.506), Magdalena (11.832), Sucre (11.168) y Norte de Santander (10.481).







Vuelos internacionales



El Ministerio de Salud informó este jueves, tras analizar la "información epidemiológica que sugiere que Colombia está alcanzando el pico" y que se ha reducido la velocidad de transmisión de la covid-19, que "no persisten condiciones para mantener cerrados los vuelos internacionales", aunque no dio una fecha para su reanudación.







El 19 de marzo, el presidente Iván Duque anunció la prohibición de vuelos internacionales, que entró en vigor el 23 de marzo inicialmente por un periodo de 30 días y que aún hoy está vigente.







Según el concepto técnico del Ministerio, "es poco probable que los vuelos incrementen más la transmisión", por lo que "no persisten las condiciones para mantener cerrados vuelos internacionales desde y hacia las grandes capitales del país".







Ese informe, agregó la cartera de Salud en un comunicado, fue puesto en consideración de otras autoridades, como la Aeronáutica Civil, para que sea evaluada "por considerarse un impacto potencial y por si producirá cambios significativos en la incidencia de la pandemia".







La autoridad sanitaria asegura que "si se cumplen las medidas de bioseguridad ya establecidas para el interior de los vuelos, la probabilidad de un viajero que se infecte de covid-19 es menor al 1 %, de acuerdo a un estudio" del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).







"Respecto a la posibilidad de riesgo en los territorios receptores, este se reduce si se implementan estrategias como el rastreo y el aislamiento selectivo de contactos, así como medidas en los aeropuertos", aseveró el Ministerio de Salud.