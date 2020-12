Colombia con récord de contagios diarios: ¡13.277!

En el vecino país se han contagiado 1.482.072 personas

Por: EFE 09:04 PM / 18/12/2020

La pandemia de covid-19 se aceleró en Colombia en plena temporada navideña y este viernes 18-D el país tuvo un récord de 13.277 contagiados, al tiempo que la cifra de fallecidos en nueves meses sobrepasó los 40.000.







Con los datos de este viernes, en Colombia se han contagiado 1.482.072 personas, de las cuales superaron el coronavirus 1.354.021 pacientes y el número de fallecidos se ubicó en 40.019.







Las imágenes de las aglomeraciones se repiten en las diferentes ciudades y ante el crecimiento de los casos algunas autoridades locales están tomando medidas para evitar que el ritmo de propagación de la pandemia aumente durante la celebración de las tradicionales novenas de Navidad y en los festejos del Año Nuevo.







"Insistir en que hagamos estas jornadas, en la medida de lo posible, con mayor virtualidad; que hagamos las novenas más virtuales, sobre todo por esos familiares que tienen preexistencias, comorbilidades o que están en la población de riesgo", afirmó el presidente Iván Duque.







El mandatario manifestó que el aumento de las infecciones, con cifras superiores a los 10.000 casos nuevos por cuatro días consecutivos, está relacionado con la celebración del Día de las Velitas el pasado 7 de diciembre.







"Quiero hacer nuevamente este llamado: cuidémonos para cuidar a los demás; cuidemos la vida. Estaremos nosotros desarrollando nuestro programa de vacunación en el año 2021, a comienzos del año, pero por esa misma razón no se justifica que en esta Navidad expongamos a quienes tanto queremos", expresó.







Ante esta situación, algunos mandatarios regionales decretaron toques de queda para las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo, mientras que en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están desbordadas, los médicos piden con urgencia medidas para evitar que la gente no salga a las calles en estas fechas.







Pruebas masivas en Cartagena de Indias







En Cartagena de Indias, las autoridades iniciaron este viernes una campaña de pruebas masivas para covid-19 que incluye toma de muestras y visitas médicas domiciliarias, así como consultas sicosociales y de control con las que pretenden mitigar los contagios.







La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, dijo a Efe que el objetivo principal es "hacer un testeo masivo a diferentes grupos poblacionales para poder captar de manera oportuna los casos positivos asintomáticos que se encuentran en este momento sin diagnosticar".







Esto con el fin de "aislarlos, hacerles el seguimiento y cortar con la cadena de transmisibilidad".







La estrategia, que concluirá el 27 de diciembre, incluyó pruebas a los taxistas y maleteros que trabajan en el aeropuerto internacional Rafael Núñez, así como a los 51 detenidos en una comisaría de Policía.







Igualmente abarca los conglomerados de trabajadores de Bazurto, el principal mercado de la ciudad, a los entregadores de domicilios, migrantes y mototaxistas.







En Cartagena, la perla turística de Colombia, en noviembre se movilizaron por el aeropuerto Rafael Núñez 174.929 personas, y se espera que diciembre cierre con alrededor de 205.000 pasajeros, mientras que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de la ciudad alcanza el 62 %.







El comercio masivo toma medidas





El populoso y céntrico San Victorino, uno de los más tradicionales sectores de comercio mayorista de Bogotá, ha sido blanco de críticas en las últimas semanas por las aglomeraciones en sus calles, a donde mucha gente va a comprar los regalos de Navidad.







Es por ello que los comerciantes de la zona se organizaron para realizar campañas con las que promueven el distanciamiento social y el uso de las mascarillas.







En una de ellas, personas metidas en balones gigantes de plástico caminan entre la multitud con el objetivo de separar a los vendedores y a los compradores.







"Tenemos unos inflables, que son de dos metros, donde van nuestros funcionarios dentro para decirle a la gente que no esté junta, que no esté pegada porque el riesgo de contagio es alto", dijo a Efe el gerente del centro comercial Gran San, Yansen Estupiñán.







En Bogotá se han contagiado 421.759 personas, de las cuales 9.103 fallecieron, y en este momento la ocupación de las UCI es del 74,3 %.







Polémica por la vacuna







Ante el crecimiento de la pandemia, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió esta semana al Gobierno "total transparencia" en el manejo del tema de las vacunas para la covid-19.







"Todo parece indicar y nos tienen que convencer de lo contrario, que hemos llegado tarde a la posibilidad de comenzar a vacunar a los colombianos en las próximas semanas. Hoy lo estamos requiriendo, lo estamos exigiendo", dijo el jefe del Ministerio Público.







Al respecto, el presidente Duque ha dicho que su Gobierno está trabajando para que la vacunación en el país comience antes de febrero.







Igualmente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó el jueves que "Colombia se autofinancia, y ya tiene compromisos contractuales para recibir vacunas Covax para 10 millones de personas", es decir 20 millones de dosis en 2021, en un país donde hay 48 millones de habitantes.