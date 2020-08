Colombia buscará participar en más ensayos de la vacuna para el covid-19

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, estimó un costo de 20 dólares por vacuna.

Por: Reuters 03:30 PM / 25/08/2020

Colombia, que está superando la fase más dura de la pandemia de coronavirus, mantiene conversaciones con varios laboratorios que buscan la vacuna contra el virus para ser parte de la fase tres de los estudios clínicos, informó este martes 25 de agosto el Ministro de Salud al descartar la posibilidad de regresar a una cuarentena total.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes pondrá fin el 31 de agosto a una cuarentena de más de cinco meses que se venía suavizando desde abril con la reapertura de algunas actividades de la economía, para dar paso a un aislamiento selectivo para personas contagiadas y su núcleo familiar, que podría ampliarse a algunos municipios según la necesidad.

Colombia, que registra casi 552.000 casos positivos y más de 17.600 muertes por covid-19, anunció el lunes que acordó con Johnson&Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas Janssen, ser parte de la fase 3 de los estudios clínicos de una de las vacunas candidatas contra el virus, la última etapa con la que se verifica si es efectiva o no.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el país mantiene conversaciones con otras farmacéuticas que no reveló por razones de confidencialidad, para formar parte de los estudios en la última fase y garantizar el acceso a la vacuna.

“Estamos también conversando con otras empresas sobre la posibilidad de realizar estudios clínicos”, afirmó el funcionario en una entrevista telefónica con Reuters, en la que reconoció que el panorama de la vacuna es de incertidumbre mientras no se garantice su eficacia y se conozcan detalles como el precio y la cantidad de dosis necesarias.

Ruiz reveló que Colombia estima un costo de 20 dólares por vacuna y una inversión de 1,5 billones de pesos (390 millones de dólares) para inmunizar a una parte de la población que incluiría personal de salud y pacientes de alto riesgo.

“La estrategia de Colombia busca mecanismos multilaterales en los que los países se unen para comprar y ese mecanismo nos asegura un 20% de la población cubierta y el resto lo que nos genere inmunidad de rebaño en su momento, que hasta ahora hacemos una estimación que podría llegar hasta 30 millones de personas inicialmente”, aseguró Ruiz.

“Colombia tiene que ser un comprador cauto porque no es un país con recursos ilimitados y tendremos que afinar los mecanismos para lograr los mejores precios indudablemente”, explicó.

El ministro reveló que hasta el momento el país ha invertido alrededor de 12 billones de pesos (3.122 millones de dólares) solo en el sistema de salud para enfrentar la pandemia, al tiempo que destacó que duplicará las camas en unidades de cuidados intensivos desde las 5.600 que tenía al comienzo de la emergencia.

Pese al fin de la cuarentena, que permitirá el libre tránsito por carreteras y la reapertura gradual de aeropuertos para algunos vuelos nacionales, continúa la prohibición de eventos masivos en lugares como estadios, iglesias y discotecas.

Ruiz aseguró que la medida de cuarentena fue la mejor decisión que adoptó Colombia porque le permitió aplazar el pico de la pandemia, que pudo haber contagiado a 250.000 personas en un solo día y provocar el colapso del sistema hospitalario.

“Yo no creo que la medida de aislamiento selectivo tenga marcha atrás, estamos viendo un poco la luz al final del túnel, estamos pasando la etapa más dura, esto no quiere decir que no vayamos a tener rebrotes, pero tenemos las capacidades de hacer un rastreo y una contención focalizada”, concluyó.