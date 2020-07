Colombia acumula 211.038 contagios por covid-19 y muertes ascienden a 7.166

Las autoridades de Bogotá anunciaron este martes que la ciudad no volverá a una cuarentena general, como había pedido un grupo de médicos y expertos, pero sí se intensificará el confinamiento estricto por barrios que activó la Alcaldía el pasado 13 de julio.

Por: EFE 08:43 PM / 21/07/2020

Colombia sumó este martes 21 de julio 7.033 contagios por coronavirus, cifra con la que el país acumuló 211.038 casos, mientras que el número de muertos por la pandemia se elevó a 7.166 con 237 nuevos decesos.







Según el boletín diario del Ministerio de Salud, la propagación del virus continúa sin control en Bogotá que este martes tuvo 2.249 nuevos infectados y en Antioquia donde la pandemia sigue acelerada con otros 1.850 contagios.







Por su parte, el departamento caribeño del Atlántico, el segundo foco de la emergencia sanitaria en Colombia, viene mostrando una lenta pero significativa recuperación y hoy tuvo 782 casos, una cifra levemente menor a los 894 de ayer.







También registraron contagios importantes el Valle del Cauca (527), Bolívar (301), Sucre (267), Magdalena (158), Nariño (128), Cundinamarca (116) y Córdoba (110).







De los casos confirmados, 104.624 siguen activos (el 49,57 %), mientras que la cifra de recuperados ascendió a 98.840 (el 46,83 %) con el registro de 3.036 personas curadas en las últimas 24 horas.







Con estas nuevas cifras, las regiones más golpeadas por el coronavirus son Bogotá, con 67.843 infectados; Atlántico (45.486), Antioquia (18.690), Valle del Cauca (18.441), Bolívar (15.509), Cundinamarca (6.153), Nariño (5.779), Sucre (4.613) y Magdalena (4.506).







Suben los muertos en Bogotá





Sobre los fallecimientos, el Ministerio de Salud informó que el lugar con más decesos por la enfermedad en esta jornada fue Bogotá, que tuvo 86 de las 237 defunciones.







Atlántico tuvo 33, de los cuales 19 estuvieron en su capital, Barranquilla, mientras que Córdoba contabilizó 24 y Valle del Cauca sumó 23, de los cuales 20 fueron en Cali, su capital.







El registro del departamento de Antioquia tuvo 19 defunciones, seguido de Sucre, con ocho, mientras que en La Guajira y Cundinamarca hubo siete muertes en cada uno.







Magdalena tuvo otras seis víctimas y hubo además cinco en Santander y cuatro en el Meta, mientras que en Bolívar, Norte de Santander y Nariño se contabilizaron tres en cada lugar.







El departamento del Cesar sumó otros dos fallecidos, la misma cantidad del Huila, y los dos óbitos restantes ocurrieron en Arauca y Boyacá.







El Ministerio de Salud procesó este martes 27.131 muestras con lo que en el país ya se han practicado 1.263.700 pruebas.







Bogotá toma nuevas medidas





Las autoridades de Bogotá anunciaron este martes que la ciudad no volverá a una cuarentena general, como había pedido un grupo de médicos y expertos, pero sí se intensificará el confinamiento estricto por barrios que activó la Alcaldía el pasado 13 de julio.







Para lograr que los resultados de esa iniciativa mejoren, la Alcaldía aprobó que el aislamiento por sectores previsto para las próximas semanas se adelante, con lo que varios grupos de localidades estarán en confinamiento al mismo tiempo.







"Lo que vamos a hacer es anticipar el cronograma de los otros dos grupos de localidades para seguir controlando la velocidad (...) Va a ser una cuarentena más corta pero más intensa", dijo la alcaldesa de Bogotá Claudia López.







Con esto, el periodo de cuarentena por sectores ya no irá hasta el 26 de agosto sino hasta el día 14 de ese mes.







En ese mismo sentido, el Ministerio de Salud consideró que debido a los "efectos positivos evidenciados en la evolución de la pandemia en la ciudad" se recomienda mantener las medidas inicialmente tomadas ya que cualquier indicación adicional similar a una cuarentena total "no tendría efectos positivos".







La entidad sanitaria valoró que la tasa de mortalidad y las cifras de casos diarios en la capital por la covid-19 se han mantenido estables, que se disminuyó el número de camas de unidades de unidades de cuidados intensivos (UCI) ocupadas por pacientes sin coronavirus y que se aumentó el número de UCI disponibles.