China cierra fronteras a extranjeros procedentes de Reino Unido por el covid

El aviso no hace mención a los chinos residentes o que se encuentren en Reino Unido, lo que hace suponer que ellos sí podrán regresar a su país y tramitar los documentos necesarios para hacerlo.

Por: EFE 11:51 PM / 04/11/2020

China suspendió la entrada de ciudadanos de otros países desde el Reino Unido ante el aumento de casos del covid-19 en el país europeo, que ha anunciado un nuevo confinamiento para Inglaterra tras registrar su cifra récord de fallecimientos desde mayo (492) y más de 25.000 contagios en un solo día.



Según un anuncio publicado en la página web de la legación china en Londres, citado este jueves 5-N por la prensa oficial china, ni siquiera aquellos extranjeros con visados o permisos de residencia para China en vigor podrán entrar en el país.



La fórmula empleada para ello es que la Embajada y los consulados en Reino Unido ya no emitirán certificados de salud que corroboran la validez de las pruebas de ácido nucleico (PCR) negativas previas al vuelo, requisito indispensable para aquellos que pretenden viajar a China.



El aviso no hace mención a los chinos residentes o que se encuentren en Reino Unido, lo que hace suponer que ellos sí podrán regresar a su país y tramitar los documentos necesarios para hacerlo.



Los visados de tripulación, diplomáticos, servicios o cortesía no se verán afectados y, según la misión china en Londres, se seguirán tramitando permisos para casos de emergencia.



"La suspensión es una respuesta temporal necesaria por la actual situación del covid-19. Las medidas mencionadas se evaluarán de acuerdo a la cambiante situación, y cualquier ajuste se anunciará como corresponde", agrega el documento.



China cerró prácticamente sus fronteras a finales de marzo ante la propagación global del coronavirus y, aunque en los últimos meses ha permitido la llegada de parte de sus ciudadanos en la diáspora y de los residentes extranjeros, el temor a los casos "importados" desde otros países hace que sea difícil encontrar vuelos hacia el país, al que por el momento siguen sin poder llegar turistas.