Chile registra menos de 1.000 nuevos casos diarios por primera vez desde mayo

El balance total desde el inicio de la pandemia en marzo alcanzó así los 504.525 contagiados y 14.026 muertos, a los que habría que añadir más de 4.500 decesos "sospechosos", que están a la espera de la confirmación con un PCR.

Por: EFE 11:28 AM / 27/10/2020

Chile registró este martes 27-O menos de mil nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, algo que no ocurría desde el pasado 4 de mayo y que evidencia el "retroceso" en que se encuentra la pandemia, que tuvo su punto álgido en junio, según las autoridades sanitarias.







"Los casos nuevos diarios suman 922. Es una señal importante, pero también un llamado a la ciudadanía a seguir cuidándose y a no bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, quien apuntó que en las últimas 24 horas.







El balance total desde el inicio de la pandemia en marzo alcanzó así los 504.525 contagiados y 14.026 muertos, a los que habría que añadir más de 4.500 decesos "sospechosos", que están a la espera de la confirmación con un PCR.







Las regiones que detectaron el mayor aumento de nuevos casos son Tarapacá (norte) y las sureñas Araucanía, Los Ríos y Ñuble, mientras que Magallanes, la puerta chilena a la Antártida, sigue conteniendo el virus, pero "continua presentando la tasa de incidencia por 100.000 habitantes más alta a nivel país", agregó Paris.







Actualmente hay además 740 personas en cuidados intensivos, de las cuales 86 están en estado crítico, y en las últimas 24 horas se realizaron más de 20.000 exámenes PCR, con lo que el número de test totales roza los 4,2 millones y la tasa de positividad nacional se situó en el 4,6 %.







Las autoridades sanitarias descartaron el lunes que vaya a registrarse un nuevo rebrote tras el histórico plebiscito en el que se decidió redactar una nueva Constitución por mayoría abrumadora y que llevó a miles de personas a festejar el resultado en las calles.







Chile, que se encuentra con toque de queda nocturno y bajo estado de excepción por catástrofe hasta mediados de diciembre, es el decimocuarto país del mundo con más infectados, según la estadounidense Universidad Johns Hopkins.







La mayor parte del país, a excepción de algunas ciudades del sur y del norte que siguen en cuarentena, avanzan en el plan de apertura de la economía, aunque las fronteras siguen cerradas desde marzo, siendo uno de los pocos países de la región que aún no ha puesto fecha a la entrada de turistas.