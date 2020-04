Chile registra 10 nuevas muertes y amplía la cuarentena a otras tres ciudades

Ese país suma 92 decesos por coronavirus. Los contagiados son 7.917.

Por: EFE 12:45 PM / 14/04/2020

Chile registró 10 muertes por Covid-19 las últimas 24 horas, que ascienden a un total de 92, y las autoridades sanitarias decretaron este martes 14-A la cuarentena obligatoria en tres ciudades más, por lo que habrá 11 localidades confinadas en el país austral.



La cifra de fallecidos es la más alta desde que llegó la pandemia al país el pasado 3 de marzo, hoy hace seis semanas.



Los contagiados por coronavirus sumaron 392 nuevos casos durante la última jornada, elevando la cifra total hasta los 7.917.



De estos, 5,179 permanecen activos, mientras que se han recuperado hasta la fecha 2.646 pacientes, un 33 % de los infectados.



El ministro de Salud, Jaime Mañalich, celebró este martes la "tendencia a la disminución" de los nuevos contagios, cuyo incremento se ha estabilizado entre un 5 y un 10 % diario.



"Es una tendencia favorable si se compara con semanas atrás, en que teníamos incrementos de hasta un 50 %", destacó Mañalich en su rueda de prensa diaria.



Tres ciudades más en cuarentena total



Las autoridades anunciaron que a partir del próximo jueves a las 22.00 horas las comunas de El Bosque y una parte de San Bernardo, al sur de Santiago de Chile, pasarán a estar bajo cuarentena obligatoria.



También se añade a la lista de ciudades confinadas el radio urbano de Arica, al extremo norte del país.



Por otra parte, se levantará la cuarentena en las localidades de San Pedro de la Paz, Hualpén, Padre las Casas y Nueva Imperial, en el centro del país, y en el barrio de Las Condes, al este de la capital chilena.



El resto de municipios confinados seguirán bajo cuarentena al menos una semana más: Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán Viejo y parte de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago centro, en la región Metropolitana.



Tras las incorporaciones y las bajas anunciadas este martes, la cuarentena obligatoria regirá en 11 ciudades chilenas, donde sus vecinos deberán obtener permisos especiales para salir de casa.



El Gobierno chileno ha defendido hasta la fecha su política de "cuarentena estratégica", que pasa por declarar el confinamiento de forma selectiva en algunos barrios o ciudades en función de los nuevos contagios por kilómetro cuadrado y las características de cada localidad.



Este medida ha llevado al Ejecutivo a descartar el confinamiento en todo el país, que según el presidente no sería "sostenible".



Cierre de fronteras prolongado

Respecto al cierre de fronteras que decretó el presidente Sebastián Piñera y que en principio finalizaba este miércoles, el ministro de Salud anunció que se prolongará, como mínimo, una semana más.



Mañalich también informó de que el país entrará a partir de este viernes en una "fase de testeo masivo" para detectar a los contagiados asintomáticos que ya han superado la infección y que, según el ministro, "no tienen riesgo de infectar a otros".



Hasta la fecha se han realizado 87.800 exámenes PCR para detectar infectados por coronavirus, 2.759 las últimas 24 horas.



Unos 323 pacientes que se encuentran en tratamiento intensivo utilizan ventilación mecánica, y, según el jefe ministerial, quedan disponibles 564 ventiladores en la red público-privada.



Chile se encuentra bajo el estado de excepción por catástrofe, con toque de queda desde las 22.00 horas, con las clases suspendidas hasta mayo y con los comercios que no sean de primera necesidad cerrados.