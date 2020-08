Cerdeña, de paraíso a nuevo foco del virus en Italia

La región de Lacio informó este martes que está negociando con Cerdeña para encontrar un acuerdo para realizar las pruebas a los pasajeros antes de que se embarquen en los barcos y aviones hacia y desde Cerdeña.

Por: EFE 12:10 PM / 26/08/2020

La isla de Cerdeña había permanecido casi inmune al coronavirus, pero con la apertura y la llegada de los turistas, que han elegido sus playas paradisíacas y su glamurosa vida nocturna, se ha convertido en el gran nuevo foco de la pandemia en Italia.



En una región en la que en julio no se detectaban casos de coronavirus, este lunes se registraron 91 nuevos contagios, el aumento más alto desde el pasado 28 de marzo en plena emergencia, cuando se registraron 94 positivos.



Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la mayoría de casos descubiertos entre turistas de vacaciones en Cerdeña se contabilizan en las regiones de origen de las personas contagiadas, que se han realizado la prueba a su llegada.



La región de Lacio, por ejemplo, informó en sus boletines diarios que una gran parte de los nuevos casos registrados en la región, incluso llegando 50 %, se referían a personas que habían regresado de la isla.



También en Campania de los 116 nuevos positivos el 24 de agosto, 30 fueron casos de retorno de Cerdeña.



La mayoría de los nuevos casos de coronavirus en Cerdeña se han registrado en el norte de la isla y en particular en la zona conocida como Costa Esmeralda, donde se encuentran algunos de los centros turísticos más populares de la región, famosos no solo por el mar cristalino sino por las numerosas discotecas de lujo.



Este martes, las autoridades sanitarias de la provincia de Cagliari comunicaron que había registrados 52 positivos entre los 90 empleados del Billionare, la discoteca de propiedad del empresario y exdirector deportivo del equipo Renault de la Formula 1, Flavio Briatore, quien también ha contraído el virus y tuvo que ser hospitalizado.



Los medios de comunicación italianos informan este miércoles de que uno de los barman de la discoteca, de unos 50 años, se encuentra hospitalizado en estado grave.



El local fue cerrado el pasado 17 de agosto, por una ordenanza del alcalde de la localidad incluso antes de que el Gobierno italiano decretase el cierre de las discotecas. Una decisión que Briatore había criticado duramente.



Otro de los locales de moda de Porto Cervo, el Sottovento Club, que había mantenido abierto su restaurante también anunció este martes el cierre después de que un empleado diera positivo en una prueba de covid-19.



Mientras que en el camping Isuledda en la localidad de Cannigione di Arzachena, una gran estructura que puede alojar a 1.600 personas, también se han detectado unos 60 casos de coronavirus.



Son varios los famosos italianos que han dado positivo después de pasar sus vacaciones en la Costa Esmeralda y acudir a la discotecas de la zona como las modelos Aida Yespica y Antonella Mosetti o el peluquero de las "divas" conocido como Federico Fashion Style.



Una decena de jóvenes, hijos de famosos y políticos romanos, también contrajeron el virus en la isla como se les detectó a su llegada a la capital después de asistir a una fiesta en uno de los locales de Porto Cervo.



También ha dado positivo el exjugador serbio y entrenador de fútbol del Bolonia, Sinisa Mihajlovic, después de unas vacaciones en la isla en la que jugó algunos partidos con varios famosos y entre ellos Briatore.



Debido a la amistad con Briatore y la última visita que le hizo hace pocos días en su mansión en la Costa Esmeralda, el tres veces primer ministro y empresario Silvio Berlusconi se hizo la prueba y comunicó que había dado negativo.



El presidente de la región, Christian Solinas, denunció que "Cerdeña nunca ha tenido una circulación viral autóctona y todos los casos registrados son de importación o retorno de personas que vienen de zonas donde hay brotes activos bien conocidos y reconocidos".



Acusó al Gobierno de no haber permitido aplicar la necesidad de presentar una prueba negativa al virus antes de llegar a la isla como él pretendía.



"Los sardos han hecho grandes sacrificios para preservar la inmunidad viral en la isla, habíamos llegado a una condición igual a cero, ahora la reanudación de las infecciones se debe a la circulación sin controles desafortunadamente adoptados por este gobierno", lamentó.