Cerca de $252 millardos puede perder el transporte aéreo internacional

Por pandemia del Covid-19 hay más de 6.000 aviones en tierra.

Por: EFE / Agencias 02:58 PM / 25/03/2020

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) duplicó este 24 de marzo las proyecciones de pérdidas del sector de transporte aéreo de pasajeros, que ahora calcula alcanzarán los 252.000 millones de dólares.



Esa cifra implica una reducción del 44 % en los ingresos globales de las compañías aéreas en términos interanuales, y se basa en la suposición de que las restricciones de viaje ahora vigentes duren tres meses y que la economía se recupere gradualmente en los siguientes meses.



El agravamiento de las previsiones, que inicialmente habían situado las pérdidas en 113.000 millones de dólares, se debe a las severas medidas que numerosos países han tomado cerrando totalmente el tráfico aéreo de pasajeros para impedir la llegada de personas potencialmente contaminadas.



Otro elemento que se ha tomado en cuenta es la certeza de que a la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus seguirá un periodo de recesión, según los análisis de distintos organismos financieros.



Las aerolíneas están luchando por sobrevivir en cada rincón del mundo. Las restricciones de viajes y la demanda inexistente significan que, aparte del cargo, prácticamente no hay negocio de pasajeros. Para ellas es el apocalipsis·, sostuvo el director general de la Iata, Alexandre de Juniac, citado en un comunicado.



Las compañías aéreas afrontan su crisis más grave. En cuestión de pocas semanas, nuestro peor escenario ahora nos parece mejor que nuestras últimas estimaciones, agregó.



Advirtió de que si los gobiernos no acuden en ayuda de las aerolíneas, no habrá una que pueda mantenerse en pie, y que el conjunto de estas necesita 200.000 millones de dólares, simplemente para seguir adelante.



La caída más fuerte en términos de ingresos por pasajeros la sufrirán las europeas, con un 76 % menos en 2020 respecto a 2019.



Las mayores aerolíneas internacionales han reducido a mínimos sus actividades y mantienen entre el 10 y 20 % -en el mejor de los casos- sus operaciones.

Seis mil aviones en tierra

A consecuencia de la epidemia Covid-19, casi seis mil aviones de pasajeros se encuentran almacenados en aproximadamente 600 lugares del mundo, de acuerdo con datos la consultora de análisis de datos de viaje Cirium.

En los registros, hasta el 24 de marzo, la plataforma registró un aumento neto en el nivel de inventario almacenado de casi 350 aviones Airbus y más de 200 construidos por Boeing. El 23 de marzo había aproximadamente cinco mil aviones en tierra.

No obstante, a medida que el virus se profundiza en los países, Cirum predice que las cifras podrían crecer significativamente, se señala en un boletín de prensa.

“No podemos operar de manera viable los servicios de pasajeros hasta que los países vuelvan a abrir sus fronteras y vuelva la confianza en los viajes. Algunos de nuestros competidores, o incluso nuestros socios de la cadena de suministros, pueden no sobrevivir a esta crisis”, declaró Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director de Emirates.

Las aerolíneas de todo el mundo se han visto afectadas en los últimos meses, debido a las restricciones de viaje para detener el virus.

Un ejemplo de elloes lo realizado por Grupo Aeroméxico, que dejó en tierra 40 aeronaves: 13 Boeing 787 Dreamliners, 15 Boeing 737 NG y 12 Embraer E-190. De igual forma, la aerolínea del caballero águila redujo su capacidad en 35%, incluyendo un recorte del 50% en su red de rutas internacionales.

Emirates tuvo que suspender inmediatamente todas sus operaciones y dejar en tierra a toda su flota de aviones por el aumento de las restricciones gubernamentales en los Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto a los transportistas estadounidenses, Delta Air Lines anunció que estacionaría 600 aviones, los que representan más de la mitad de todo su grupo, colocados en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta; también accedió al retiro de aviones más antiguos y aplazamiento de todos los gastos de capital, incluidas las próximas entregas.