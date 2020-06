Cartagena admite dificultades por acumulación de cadáveres

En la capital del departamento de Bolívar hay 3.332 personas que se han contagiado de covid-19, de las cuales 664 se recuperaron y 149 fallecieron.

La directora del departamento administrativo distrital de Salud (Dadis) de Cartagena de Indias, Johana Bueno, admitió que esa ciudad del Caribe colombiano está "teniendo problemas de acumulación de cadáveres", principalmente en hospitales.



La funcionaria aclaró que esto ocurre por la demora en la toma y procesamiento de "las muestras de laboratorio" para identificar la causa del deceso de la persona y explicó que esta circunstancia está generando "un cuello de botella".



También destacó que para las autoridades locales es muy importante establecer si la causa de la muerte es por el covid-19 pues esto les permite entregar una información "clara al familiar".



"Cuando pasa esto entendemos que no es fácil para nadie en el contexto de la pandemia ni en condiciones ordinarias enfrentarse a un fallecimiento de un ser querido, es un tema que debe ser abordado de forma integral y se le debe brindar información clara a familiares", dijo.



De esta manera, ellos pueden entender "cuál es el paso a seguir y cuáles son los lineamientos del orden nacional" para despedir a las personas que fallecen por la pandemia.



En Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, hay 3.332 personas que se han contagiado de covid-19, de las cuales 664 se recuperaron y 149 fallecieron.





Preocupación por cadáveres



La directora Bueno dijo que la acumulación de cadáveres "es una de las preocupaciones que hemos tenido en los últimos días" y aseguró haber programado una reunión con todas las empresas prestadoras de salud (EPS) para poner en marcha un plan de choque "para responder de forma rápida a esas dificultades".



Ante las denuncias en redes sociales de algunas personas que afirman que han habido casos de demoras en la recolección de personas fallecidas en casas, Bueno dijo que está realizando un contrato por 500 millones de pesos (unos 140.000 dólares) "para resolver el inconveniente de los cadáveres".



"Para dar respuesta a todas esas dificultades el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), como es la dependencia donde más llegan los casos, acordó con las EPS que los prestadores que realizan este tipo de procedimientos sean enviados a resolver distintos casos que se presentan, independiente de si tienen contrato o no con las EPS", apostilló.



Por otra parte, la personera de Cartagena, Carmen de Caro, denunció que algunas clínicas de la ciudad están cremando cadáveres sin autorización de los familiares.



Por ello, dijo que "se van a priorizar los resultados de los exámenes de las personas fallecidas por covid-19 para determinar si son cremados o no".



"No es obligatorio cremar, la circular habla de 'preferiblemente', por lo que las personas fallecidas pueden ser enterradas", dijo y sentenció que "el cementerio obligatoriamente para cremar (una persona) debe tener una autorización del familiar del fallecido".