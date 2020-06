Carlos Menem permanece en cuidados intensivos por una neumonía

Médico del exmandatario: "Él tiene que cuidarse de su diabetes. De la parte cardíaca está todo bien. Está con ritmo normal. No tiene ninguna alteración del ritmo cardíaco".

Por: EFE 12:26 PM / 14/06/2020

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Buenos Aires por un cuadro de neumonía pero "está bien" y respira sin dificultades, según aseguraron este domingo 14-J fuentes médicas.







"En este momento él está bien, respirando normalmente", dijo Luis de la Fuente, médico de Menem y director del área de Cardiología del Instituto Argentino del Diagnóstico, la clínica privada en la que fue ingresado el exmandatario en la noche de este sábado.







En declaraciones al canal TN, el médico contó que Menem, de 89 años, presentó este sábado tos y "un poco de falta de aire", por lo que se decidió llevarlo al establecimiento sanitario, donde acudió con su hija, Zulemita.







De la Fuente relató que Menem, actualmente senador por su natal provincia de La Rioja, fue sometido a análisis de sangre y a una tomografía que confirmó un cuadro de neumonía en su pulmón derecho.







Con ese diagnóstico, el dirigente peronista comenzó a recibir tratamiento con antibióticos.



De la Fuente indicó que el exgobernante, con quien pudo dialogar en la noche de este sábado, permanecerá en la unidad de cuidados intensivos "para su mejor atención" porque tiene también diabetes.El médico confirmó, por otra parte, que las pruebas por covid-19 a las que fue sometido Menem han dado negativo, pero que se le continuarán haciendo estos test para tener la seguridad de que no se ha contagiado del virus."En estos momentos no tenemos ninguna evidencia del virus, pero seguimos investigando a ver si todo está en orden en las próximas 48 horas", dijo.Asimismo, De la Fuente reveló que el presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, envió en la noche de este sábado a su médico personal al Instituto del Diagnóstico para tomar conocimiento del cuadro que atraviesa el ex jefe de Estado."El médico del presidente estuvo, vio todas las cosas, saludó y se fue muy conforme con lo que estamos haciendo. Más que nada fue para llevar el saludo del presidente", contó De la Fuente.