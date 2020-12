Canadá aprueba también el uso de la vacuna de Moderna contra el covid-19

El pasado 14 de diciembre, Canadá empezó a vacunar a su población con la de Pfizer.

Por: EFE 02:24 PM / 23/12/2020

Las autoridades canadienses han autorizado el uso de la vacuna de Moderna contra la covid-19, el segundo inyectable contra la enfermedad aprobado por Canadá, lo que permitirá la llegada al país en los próximos días de 168.000 dosis.







El Ministerio de Sanidad de Canadá señaló en un comunicado que, "tras una revisión profunda e independiente de las pruebas, se ha determinado que la vacuna de Moderna cumple los exigentes requisitos del departamento sobre seguridad, eficacia y calidad".







En Twitter, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la titular de Sanidad, Patty Hajdu, aplaudieron la autorización.







Hadju alabó las "excelentes noticias para todos los canadienses", pero advirtió de que queda "un largo camino por delante" y que hay que mantener las medidas de salud pública.







Trudeau también pidió en Twitter permanecer alerta: "No podemos bajar la guardia todavía, necesitamos seguir las guías de las autoridades sanitarias".







El pasado 14 de diciembre, Canadá empezó a vacunar a su población contra la covid-19 utilizando la vacuna desarrollada por Pfizer, días después de autorizar su uso.







Y el 15 de diciembre, Trudeau declaró que Canadá había llegado a un acuerdo con Moderna para empezar a distribuir su suero 48 horas después de su aprobación.







Esa compañía farmacéutica entregará a Canadá antes del fin de año 168.000 dosis de su vacuna, y Ottawa ha comprado un total de 40 millones de dosis, que recibirá a lo largo de 2021.







La aprobación de la vacuna de Moderna es especialmente importante para Canadá porque el suero será destinado a inmunizar a poblaciones en riesgo, pero de difícil acceso por las características geográficas del país y en las que no se podía distribuir la vacuna de Pfizer.







Dado que el preparado de Pfizer necesita ser almacenado a temperaturas de entre -60 y -80 grados centígrados, Canadá, el segundo país más extenso del mundo, no ha podido llevar el suero a zonas remotas.







Las autoridades canadienses han indicado que con la vacuna de Moderna podrá empezar la inmunización de personas en comunidades indígenas y áreas rurales.







El anuncio de la aprobación de la vacuna de Moderna se produce el mismo día que Ontario, la mayor provincia del país, registró más de 2.400 casos de covid-19, la segunda cifra diaria más elevada desde que se inició la pandemia a principios de año.