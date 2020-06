California ordena uso obligatorio de mascarilla en todo momento fuera de casa

Los únicos exentos de esta nueva normativa serán personas con discapacidades médicas, ya sea de salud mental o de desarrollo, y los niños menores de dos años.

Por: EFE 08:10 PM / 18/06/2020

El gobernador de California (EE UU), Gavin Newsom, ordenó este jueves 18-J a los californianos que se cubran la cara con una mascarilla en todo momento fuera de sus casas, debido a la creciente preocupación de que los casos de coronavirus no han disminuido de la forma esperada en la reapertura.



"La estrategia de California para reiniciar la economía y hacer que las personas vuelvan a trabajar solo tendrá éxito si las personas actúan de manera segura y siguen las recomendaciones de salud. Eso significa cubrirse la cara, lavarse las manos y practicar el distanciamiento físico", explicó Newsom en un comunicado.



El demócrata consideró que las autoridades estatales están viendo "demasiadas personas" con los rostros descubiertos, lo que, según él, "pone en riesgo el progreso real que se ha logrado en la lucha contra la enfermedad".



Hasta este momento, California solo había recomendado a los californianos que usaran tapabocas, aunque ahora pasa a ser obligatorio.



Los únicos exentos de esta nueva normativa serán personas con discapacidades médicas, ya sea de salud mental o de desarrollo, y los niños menores de dos años.



Además, podrán no llevar máscara los clientes de restaurantes que estén comiendo o bebiendo en su mesa y las personas que hagan actividades recreativas cerca de su hogar, siempre que sea posible respetar las medidas de distanciamiento social.



Pese al anuncio, el Gobierno estatal no especificó qué tipo de multas recibirán aquellos ciudadanos que no cumplan con la directriz.



Newsom se convirtió a mediados de marzo en el primer gobernador estatal que emitió una ley que obligó al confinamiento con el objetivo de frenar la propagación del virus.



En esta ocasión, California se une a otros estados como Nueva York, Illinois, Michigan, Virginia, Massachusetts, Maine, Maryland, Delaware, Rhode Island y Nuevo México en la implementación de un requisito obligatorio de cobertura facial, según la Asociación Nacional de Gobernadores.



De acuerdo a los últimos datos del Departamento de Salud de California, 157.015 personas han contraído el coronavirus, una cifra casi 3.500 casos superior a la del día anterior, y han fallecido 5.208, 87 más que en la anterior jornada.



A nivel nacional, EE UU ha registrado más de 2 millones de contagios y 118.296 fallecimientos, según cifras de la Universidad Jhons Hopkins.