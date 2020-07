Buscan en Florida a hombre que amenazó con un arma por no tener tapabocas

El pistolero, que tiene el pelo corto y negro y la tez clara y vestía de negro el día de los hechos, se marchó del establecimiento en un automóvil blanco.

Por: EFE 03:40 PM / 15/07/2020

La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, en Florida, está pidiendo la colaboración ciudadana para encontrar a un hombre que amenazó de muerte con una pistola a otro dentro de una tienda al ser requerido por no llevar mascarilla.



Las autoridades locales han distribuido este miércoles 15-J una captura de pantalla de un video tomado por las cámaras de seguridad de una tienda de la cadena Walmart, ubicada en la localidad de Royal Palm Beach, donde ocurrió el incidente el pasado sábado.



De acuerdo con el informe oficial, el hombre, que acompañaba a otro de mayor edad que usaba silla de ruedas, fue interpelado por un cliente al no llevar mascarilla dentro de la tienda, lo que provocó que sacara un arma que llevaba en la cintura.



El sujeto se dio vuelta a poca distancia del cliente que sí llevaba mascarilla, luego sacó una pistola de la cintura e hizo la amenaza de muerte, según la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, a unos 112 kilómetros al norte de Miami.



En una composición fotográfica a partir de las imágenes se observa primero al hombre de espaldas llevando a una persona que va en silla de ruedas y luego otra imagen donde el sospechoso se gira y la persona que va sentada se cubre ligeramente la boca.



Una tercera foto muestra cómo el hombre apunta con el arma directamente al cliente, mientras una niña tira de la mano de este último y una quinta persona que lleva tapabocas observa la escena.



El pistolero, que tiene el pelo corto y negro y la tez clara y vestía de negro el día de los hechos, se marchó del establecimiento en un automóvil blanco.



Precisamente este miércoles se dio a conocer que Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, obligará a todos sus clientes a llevar mascarillas a partir del 20 de julio, como parte de los esfuerzos para contener la pandemia de la covid-19 en el país.



Más de 135.000 han fallecido en Estados Unidos por la enfermedad.



La empresa pondrá a empleados a la entrada de sus supermercados para "recordar a los clientes sin mascarilla los nuevos requisitos", explicó en un comunicado Dacona Smith, jefe de operaciones de Walmart en EE UU.



Pese a que no existe una orden federal en el país que exija llevar máscaras, los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomiendan que "todo el mundo lleve una cuando tenga que salir a un espacio público" con el objetivo de "proteger a otras personas".