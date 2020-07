Buscan contagiados de covid-19 en calles panameñas ante emergencia sanitaria

Los vecinos deben someterse a una prueba de hisopado, disponga de síntomas o no. Hasta la fecha ya suman 49.243 contagiados.

Por: EFE 04:32 PM / 16/07/2020

Ante un aumento descontrolado de casos por covid-19 en Panamá, las autoridades sanitarias han salido a la calle en busca de contagiados asintomáticos en un intento de frenar la dramática situación que vive el país en las últimas semanas.



Equipados con trajes de bioseguridad desechables y mascarillas, personal del Ministerio de Salud (Minsa) acude desde hace meses "casa por casa" realizando pruebas de hisopados con el fin de encontrar nuevos casos, que hasta la fecha ya suman 49.243.



"Nuestro objetivo es aislar el virus y que no se mueva por el corregimiento (barrio). Así minimizamos la cantidad de personas que están contaminando la calle", dijo a EFE Luis Ramos, director médico del Policentro de Salud de Juan Díaz, una de las áreas capitalinas donde este jueves 16 de julio se realizaban pruebas.



Con esta estrategia, el personal médico detecta un caso de covid-19 y hace un "barrido" en los domicilios colindantes evitando su propagación. Los vecinos se someten a una prueba de hisopado, "tengas síntomas o no", para poner en cuarentena a los positivos.



Con los hospitales a punto del colapso y la escasez de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Panamá vive un incremento desmesurado de casos en las últimas semanas, registrando hasta más de mil contagios diarios, lo que ha llevado a las autoridades a habilitar grandes espacios alternativos para albergar a pacientes moderados.



Tras más de cuatro meses de pandemia, desde que el pasado 9 de marzo se detectó el primer caso, la tensión aumenta entre el gremio sanitario: en las últimas semanas médicos y enfermeras han salido a la calle a protestar por la falta de insumos y equipos de protección.



Una de las estrategias del Gobierno para no congestionar los hospitales ha sido habilitar hoteles que funcionan como centros médicos; hasta el momento 616 se encuentran realizando aislamiento domiciliario en ellos frente a los 21.009 que están en sus hogares.



Las autoridades insisten en que se haga uso de ellos como una medida para no saturar los hospitales. Sin embargo, el sector hotelero denunció este miércoles "irregularidades" en la limpieza de los alojamientos por parte de una empresa contratada por el Estado encargada del aseo.



Panamá ya se sitúa como el país más afectado de Centroamérica y el segundo en el continente con mayor casos por millón de habitantes después de Chile y por encima de EE.UU, lo que ha obligado al Gobierno a reimplantar severas medidas de movilidad.



En las dos provincias más afectadas, la capital Panamá, y Panamá Oeste, rige un toque de queda nocturno y un estricto sistema de movilidad dividido en género y último número de identificación que solo da permiso 3 días a la semana para salir a la calle.



Sin embargo, las autoridades no descartan reimplantar este método en aquellas provincias que registran un aumento de casos del nuevo coronavirus.