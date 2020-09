Buenos Aires testeará a los contactos estrechos de pacientes con covid-19

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, solicitó "la colaboración de toda la ciudadanía".

Por: EFE 06:20 PM / 08/09/2020

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció este martes 8-S que ampliará su red de testeos a los contactos estrechos de pacientes con covid-19 confirmado, para lo que se rastreará a las personas que estuvieron a menos de 2 metros de un caso positivo durante al menos 15 minutos y le realizarán el hisopado.



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, solicitó durante el acto de presentación "la colaboración de toda la ciudadanía" para que los contagiados ayuden "a encontrar la mayor cantidad de contactos estrechos que hayan tenido en los últimos días", un proceso de rastreo que realizarán a diario en base a los nuevos positivos de cada fecha.



"Vamos a ampliar la estrategia de testeo, no solamente a los convivientes sino a todos los contactos estrechos, por eso es tan importante que la gente cuando informe de su situación de los últimos días no se olvide de nadie porque cuanto más gente identificamos como contacto estrecho más vamos a poder hisopar y no importa que tenga síntomas o no", destacó Quirós.



Hasta la fecha el Gobierno porteño realizaba las pruebas a los convivientes de casos confirmados, tanto a los que presentan síntomas, con un hisopado, como a los que no, a quienes realizan la prueba de saliva, y ahora incorporan a los contactos estrechos, a quienes pidieron que, si no son contactados por las autoridades, se acerquen a alguno de los dispositivos Detectar que recorren los barrios de la capital.



La importancia de los testeos



En el acto de presentación estuvo también el alcalde de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien destacó la importancia de ampliar la red de testeos.



"A partir de esta semana sumamos una nueva modalidad de testeo para seguir profundizando nuestra política de detección, la cual estamos convencidos de que es la mejor manera de cortar al circulación del virus", indicó.



A principios del mes pasado el Gobierno nacional decidió ampliar el diagnóstico de covid-19 para personas que, estando en un área con transmisión comunitaria, presenten dos o más síntomas de la enfermedad y que convivan con un caso positivo confirmado por laboratorio, sin necesidad de una prueba PCR.



La ciudad de Buenos Aires y su populosa área metropolitana (Amba) siguen siendo el principal foco de contagio, aunque el peso de esta zona en el reporte diario de contagios se encuentra en descenso en las últimas semanas, en las que varias provincias del interior del país aumentaron significativamente sus casos.



Aumenta los focos en el interior del país



De los 9.215 casos que el Ministerio de Salud confirmó en las últimas 24 horas, el 58,3 % corresponden al Amba, un porcentaje que meses atrás superaba el 90 % cada día, y que ahora ha bajado ante la situación de provincias como Mendoza (noroeste), Santa Fe (noreste) y Tucumán (norte), donde en el último día se reportaron 623, 517 y 509 nuevos casos respectivamente.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó en el último reporte matutino que se detectó transmisión comunitaria en 18 de las 24 jurisdicciones en las que se divide el país, y que hasta la fecha no se ha logrado que "ningún departamento de estas provincias declaren la interrupción de la transmisión comunitaria".



Desde que llegó la pandemia al país, Argentina reportó un total de 488.007 positivos, de los cuales 10,179 fallecieron.



El ritmo de contagios diarios en la última semana es de 10.039 nuevos casos cada 24 horas.



Un total de 2.698 personas se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva con covid-19 confirmado, de las cuales el 64,4 % se encuentran en la capital y la provincia bonaerense.



El nivel de ocupación de estas unidades es especialmente preocupante en las provincias de Rio Negro, Jujuy y Tucumán, cada una con un 81 % de ocupación, seguidas de Salta y Mendoza, ambas con el 75 %.