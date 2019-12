Brent sube a más de 65 dólares por esperanzas en los recortes de suministros

Reuters

Los precios del petróleo subieron más de un 1% el martes, respaldados por las esperanzas de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China reforzará la demanda de crudo en 2020 tras una prolongada disputa entre las dos economías más grandes del mundo.

Los futuros del Brent ganaron 76 centavos, o un 1,16%, a 66,10 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) subieron 73 centavos, o un 1,21%, a 60,94 dólares por barril.

El acuerdo “Fase 1” no significa que las tensiones se disiparán completamente en el corto plazo, dijo el martes el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan.

“La ‘Fase 1’ es mejor que no tener una ‘Fase 1’, pero eso no significa que ya no hay incertidumbre comercial”, dijo Kaplan en una entrevista con Bloomberg TV. “Creo que los problemas comerciales con China continuarán durante años”.

La prolongada disputa comercial ha golpeado la demanda de petróleo y también los precios. Algunos bancos, entre ellos JP Morgan y Goldman Sachs, han revisado sus previsiones para los precios del crudo para 2020 a raíz de mejores perspectivas comerciales y el nuevo acuerdo liderado por la OPEP para frenar la producción.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y algunos aliados como Rusia, un grupo conocido como Opep+, profundizará los recortes a los suministros en 500.000 barriles por día a partir del 1 de enero con el propósito de apoyar el mercado.

Esto se suma a un acuerdo existente para recortar los suministros en 1,2 millones de bpd que entró en vigencia el 1 de enero de este año.