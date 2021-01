Brasil vuelve a registrar más de 1.000 muertes diarias por covid-19

Los números también evidencian que el gigante del Sur vive una segunda ola de la pandemia sin nunca haber superado la primera, algo que es negado por el Gobierno.

Por: EFE 07:47 PM / 05/01/2021

Brasil registró en las últimas 24 horas 1.171 muertes por la covid-19, con lo que volvió a contabilizar más de mil fallecimientos diarios, algo que no ocurría desde el 31 de diciembre pasado, y acumuló hasta este martes 5 de enero 197.732 víctimas, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud.







El número de fallecimientos contabilizados este martes superó significativamente el registrado en los últimos días (543 el lunes, 293 el domingo, 314 el sábado y 462 el viernes), lo que fue atribuido a la actualización de datos que estaban desfasados por el festivo de Año Nuevo.







Por lo general las cifras de muertes y contagios se reducen significativamente en Brasil en los fines de semana y días festivos por el menor número de funcionarios procesando los datos.







Con la actualización, Brasil, uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia, volvió a registrar más de un millar de muertes diarias, como venía ocurriendo en la última semana de diciembre.







El país encadenó el 31 de diciembre tres días seguidos con más de mil fallecimientos diarios por la covid-19, con 1.074 muertes el jueves pasado, 1.194 el miércoles y 1.111 el martes.







De acuerdo con el boletín divulgado este 5-E por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas también se registraron 56.648 nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2, casi el triple de los 20.006 contabilizados el lunes y de los 17.341 reportados el domingo y el cuádruple de los 15.827 del sábado.







La cifra de contagios, igualmente por la actualización de los datos tras cuatro días de festivo, volvió al nivel en que estaba en la última semana del 2020, ya que el país registró 56.773 casos el jueves, 55.649 el miércoles y 58.718 el martes pasados.







Según los datos oficiales, en el acumulado de 2020 y lo que va de 2021, y desde que se confirmó el primer caso de la enfermedad en el país el pasado 26 de febrero y la primera muerte el 12 de marzo -ambos en Sao Paulo-, Brasil suma 197.732 muertes por coronavirus y 7.810.400 contagios del SARS-CoV-2.







Las cifras confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia, como el segundo país con más muertes por la covid-19 en el mundo después de Estados Unidos y como el tercero con más casos después de la nación norteamericana e India.







Los números también evidencian que Brasil vive una segunda ola de la pandemia sin nunca haber superado la primera, algo que es negado por el Gobierno.







Promedio diario de muertes saltó un 24% en el último mes







Según las estadísticas del Ministerio de Salud, el promedio de muertes en los últimos catorce días se ubicó este martes en 676 diarias, con una reducción del 6,24 % con respecto al promedio de hace dos semanas (721 víctimas diarias el 22 de diciembre) pero un salto del 24 % en comparación con el de hace un mes (545 fallecimientos el 5 de diciembre).







Según los datos del Ministerio, con 6,96 millones de pacientes ya recuperados y dados de alta (89,2 % del total) y otros 649.2614 aún bajo observación médica (8,3 %), la tasa de letalidad de la covid-19 en Brasil se ubicó este martes en el 2,5 % del total de contagiados.







La tasa de incidencia de la enfermedad llegó a 3.716 casos por cada 100.000 habitantes y la de mortalidad a 94,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.







El recrudecimiento de la pandemia en los últimos días no impidió que Brasil inicie 2021 rezagado en la campaña de vacunación.







Aunque cuenta con negociaciones con varios laboratorios y un proyecto para importar y producir en el país 100 millones de dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford, el gigante latinoamericano no ha definido la fecha exacta del comienzo de la vacunación, un proceso que ya ha sido iniciado en otros países como Argentina, México, Chile y Costa Rica.







La expectativa del Ministerio de Salud es iniciar la vacunación entre el 20 de enero y el 10 de febrero, aunque todo dependerá del registro de los medicamentos por parte de las farmacéuticas ante el órgano regulador (Anvisa), un hecho que no ha ocurrido hasta el momento.







El Gobierno, sin embargo, confirmó este martes que India no impondrá restricciones a que Brasil importe 2 millones de dosis de la vacuna de Oxford producidas en un laboratorio de ese país y cuya compra fue autorizada el lunes por la Anvisa.







El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que esclareció que no existe ningún tipo de prohibición oficial por parte del Gobierno de India para la importación de dosis de la vacuna producidas en el país asiático y que la previsión es que las dosis lleguen a mediados de enero.