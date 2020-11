Brasil supera los 5,6 millones de casos de coronavirus

El reporte oficial indicó que entre el miércoles y el jueves se registraron en el país 22.294 nuevos casos y 630 muertes relacionadas con el virus.

10:02 PM / 05/11/2020

Brasil, uno de los epicentros de la pandemia por el coronavirus, superó este jueves 5-N los 5,6 millones casos confirmados del covid-19, según divulgó el Ministerio de Salud en su más reciente boletín epidemiológico.



El reporte oficial indicó que entre el miércoles y el jueves se registraron en el país 22.294 nuevos casos y 630 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus.



Desde el primer contagio, el 26 de febrero, y de la primera muerte, el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 5.612.319 casos confirmados y totaliza 161.736 óbitos.



A pesar de la reducción ahora más consistente en el promedio diario de muertes y contagios en la comparación móvil de catorce días, Brasil se mantiene como uno de los tres países más afectados en el mundo por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 junto a Estados Unidos e India.



Según el informe, en la nación de poco más de 210 millones de habitantes se han recuperado 5.064.344 pacientes de covid-19, lo que supone el 90,6 % del total de infectados.



Otros 364.575 pacientes se encuentran en acompañamiento médico en hospitales o en sus residencias después de haber dado positivo en las pruebas clínicas.



No obstante, el Gobierno indicó que las cifras de pacientes curados y en recuperación corresponden a las mismas del miércoles, debido a que los sistemas de datos del Ministerio de Salud fueron infectados por un virus informático que impidió ese computo en las últimas 24 horas.



"Hasta el momento, no hay indicios de que el virus sea un intento de invasión, pues no hubo daños a la integridad de los datos", apuntó la cartera ministerial en un comunicado descartando un posible ataque informático.



Así, hasta el miércoles, ��ltima contabilidad completa de datos, el país registraba una tasa de mortalidad de 76,7 decesos y una incidencia de 2.660,1 personas infectadas por cada 100.000 habitantes.



El estado de Sao Paulo (1.125.936 casos confirmados y 39.717 muertes), en la región Sudeste y el más poblado del país con 46 millones de habitantes, sigue a la vanguardia como el más afectado por el patógeno.