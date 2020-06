Brasil registra 1.269 nuevas muertes por covid-19 y el total llega a 46.510

Brasil es el segundo país más afectado del mundo por la covid-19, solo por detrás de Estados Unidos, y a pesar de la gravedad de la pandemia y de su continuo avance las autoridades de algunas zonas del país consideran que la curva empieza a estabilizarse.

Por: EFE 07:38 PM / 17/06/2020

Brasil registró este miércoles 17 de junio 1.269 muertes por causa de coronavirus, que elevan el total de fallecidos a 46.510, en tanto que el número de casos confirmados sumó 32.188, para llegar a 955.377, informó el Ministerio de Salud.



El boletín diario de situación divulgado por ese despacho también informó que el total de pacientes recuperados se sitúa ahora en 463.474, en tanto que los enfermos que siguen bajo observación suman 445.393.



Brasil es el segundo país más afectado del mundo por la covid-19, solo por detrás de Estados Unidos, y a pesar de la gravedad de la pandemia y de su continuo avance las autoridades de algunas zonas del país consideran que la curva empieza a estabilizarse.



Aún así, esta supuesta estabilización se da con un promedio que en las últimas semanas se ubica en un millar de muertes confirmadas por día, lo cual también refuerza la idea de muchos médicos que consideran que el país aún está lejos de dar por superada la crisis.



Esa misma opinión fue expresada este miércoles por expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, que también han percibido una tendencia a la estabilización de casos y muertes en Brasil, aunque alertaron que aún no se puede confirmar que el país ha alcanzado el pico de la curva pandémica.



"El crecimiento no es tan exponencial como era anteriormente, hay algunos indicios de que la situación se ha estabilizado, pero hemos visto en otros países que, tras cierta estabilización, los casos pueden aumentar otra vez", advirtió desde Ginebra el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.



Según el experto, "es un momento para ser extremadamente cautos y seguir enfocados en las medidas de distanciamiento físico, higiene y reducción de los eventos masivos".



Eso, sin embargo, no se cumple a rajatabla en Brasil, país en el que en plena pandemia se ha comenzado una desescalada que incluye hasta la liberación del fútbol, que volverá este jueves en Río de Janeiro, aunque sin público, después de casi tres meses paralizado.



La retomada de las actividades deportivas, aún con las debidas protecciones, ha sido recomendada desde hace al menos dos meses por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los mandatarios más negacionistas de la gravedad del virus y que defiende una apertura total de las actividades económicas.