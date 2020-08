Brasil necesita entender cómo parar el sangramiento: Min-Salud sobre el covid-19

En este momento no existen diferencias partidarias o ideológicas. Todos nosotros somos brasileños combatiendo día a día de la mejor forma, y dedicándonos para que no haya más muertes en nuestro país, dijo el funcionario.

Por: Xinhua 04:38 PM / 10/08/2020

El ministro interino de Salud de Brasil, general Eduardo Pazuello, afirmó este lunes 10 de agosto que el país necesita entender cómo parar el contagio de la enfermedad del nuevo coronavirus covid-19 y pidió unión social para frenar el aumento de víctimas mortales.

En un acto en Río de Janeiro (sureste), el funcionario dijo que la situación que vive Brasil es como una hemorragia, por lo que el país "necesita entender cómo parar el sangramiento", luego de que el sábado el país superó los tres millones de casos y 100.000 fallecidos por el virus.

"En este momento no existen diferencias partidarias o ideológicas. Todos nosotros somos brasileños combatiendo día a día de la mejor forma, y dedicándonos para que no haya más muertes en nuestro país", expresó.

"Ya perdimos 100.000 brasileños con nombre, identidad y familia. Y pueden creer, estamos todos los días revisando nuestros protocolos, buscando lo que se tiene que mejorar y alterando lo que no estaba funcionando", agregó.

Según el ministro interino, "es fundamental que se haga un trabajo preventivo", y alentó a la población a buscar atención médica ante la mínima sospecha de la enfermedad, defendiendo además el aislamiento social como forma de prevención contra el virus.

"No está bien quedarse en casa enfermo, con síntomas, sentirse mal por la falta de aire. Esto no funciona. No funcionó y pasó lo que pasó. Hace dos meses que cambiamos este protocolo. Ante cualquier síntoma, hay que buscar una unidad básica de salud", remarcó.

"Medidas preventivas y de aislamiento social son medidas de gestión de los municipios y estados, y nosotros las apoyamos todas, porque quien sabe lo que es necesario en aquel momento necesita apoyo, y nosotros lo apoyamos", subrayó.

Pazuello inauguró en Río de Janeiro una unidad de procesamiento de pruebas para detectar la covid-19, en la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), que permitirá analizar hasta 15.000 "tests" (pruebas) diarios para detectar el virus.