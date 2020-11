Brasil espera que "termine el embrollo" para pronunciarse sobre Biden

"Vamos a aguardar. Es una cuestión prudente. Creo que esta semana se define lo que está pendiente y entonces nos prepararemos para una nueva relación con quien tenga que ser establecida", apuntó el vicepresidente.

Por: EFE 10:09 AM / 09/11/2020

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, dijo este lunes 9-N que el Gobierno de Jair Bolsonaro aguarda a que acabe el "embrollo" legal para pronunciarse sobre las elecciones en Estados Unidos y la victoria del demócrata Joe Biden.







"Juzgo que el presidente está aguardando que termine ese embrollo de discusiones, que si hubo votos falsos o no, para posicionarse y transmitir, en el momento cierto, la felicitación de Brasil a quien sea elegido", declaró Mourao a periodistas.







"Vamos a aguardar. Es una cuestión prudente. Creo que esta semana se define lo que está pendiente y entonces nos prepararemos para una nueva relación con quien tenga que ser establecida", apuntó.







La posición de Bolsonaro en relación con las elecciones en Estados Unidos es similar a la adoptada por potencias como Rusia o China, o por unos pocos países latinoamericanos, como México, que han optado por esperar el resultado de las acciones intentadas por Donald Trump respecto a sus denuncias de supuestos fraudes en el proceso.







Trump aún no ha reconocido su derrota, muy clara en todas las proyecciones hechas por los medios de comunicación estadounidenses, que históricamente han sido aceptadas en un país que no tiene unos tribunales electorales.







Bolsonaro, líder de una ultraderecha alineada ideológicamente con Trump, manifestó durante todo el proceso electoral su deseo de que el presidente fuera reelegido y declaró, hace tres semanas, que pretendía asistir a la que podría haber sido su nueva investidura.







Asimismo, mantuvo un tono crítico contra Biden, que incluso se agudizó tras unas declaraciones del entonces candidato demócrata en el primer debate con Trump en el marco del proceso electoral.







Biden dijo en ese momento que Brasil tenía que ponerle coto a la "destrucción" de la Amazonía pues de otro modo debería enfrentar "consecuencias económicas significativas", y que conversaría con otros países para ofrecerle al Gobierno de Bolsonaro la suma de 20.000 millones de dólares a fin de acabar con la deforestación.







El mandatario brasileño reaccionó de inmediato y advirtió que "no aceptaba "sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas".







También dijo que "algunos no entienden que Brasil cambió", que la soberanía del país "es innegociable", y calificó la declaración de Biden como "lamentable".







En los últimos días, cuando ya comenzaba a proyectarse el triunfo de Biden en las urnas, Bolsonaro fue bajando un poco el tono, aunque sin llegar a reconocer el resultado aceptado ya por la mayoría de los Gobiernos del mundo.







"Yo no soy la persona más importante de Brasil, así como Trump no es la persona más importante del mundo, como él mismo bien ha dicho. La persona más importante es Dios", declaró el pasado viernes.