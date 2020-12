Brasil detecta sus dos primeros casos de la cepa británica del virus

El Instituto Adolfo Lutz confirmó que está investigando los dos casos y que inició los exámenes para establecer la secuencia genética de las cepas y confirmar si se trata de la inicialmente surgida en Reino Unido.

Por: EFE 03:23 PM / 31/12/2020

Brasil identificó sus dos primeros casos de pacientes infectados con la cepa británica de la covid-19, que parece ser un 70 % más contagiosa que otras variantes, mediante exámenes realizados por un laboratorio privado en Sao Paulo.







El laboratorio de diagnósticos Dasa informó este jueves 31-D que detectó que dos personas que habían contraído coronavirus, y que se sometieron a exámenes en sus unidades en la ciudad de Sao Paulo, se infectaron con la misma variedad del Sars-CoV-2 que surgió en Reino Unido.







Dasa informó que ya comunicó el resultado de sus exámenes a la Secretaría de Vigilancia Sanitaria y al Instituto Adolfo Lutz, una de las instituciones brasileñas de referencia en los estudios sobre el coronavirus.







El Instituto Adolfo Lutz confirmó que está investigando los dos casos y que inició los exámenes para establecer la secuencia genética de las cepas y confirmar si se trata de la inicialmente surgida en Reino Unido.







La llamada variante británica, bautizada como B.1.1.7, ya ha sido registrada en al menos 17 países y se caracteriza por una mutación que afecta la forma como el virus se fija en las células humanas, lo que la hace mucho más contagiosa.







Pese a que ha generado alarma en países como Reino Unido por su alta capacidad de contagio, hasta ahora no hay evidencia de que esta cepa provoque casos más graves de la enfermedad, que eleve la tasa de mortalidad del virus o que sea resistente a las vacunas ya existentes.







El laboratorio privado, líder en Brasil de medicina diagnóstica, informó que las muestras en que detectó la cepa británica fueron recogidas a mediados de diciembre, precisamente cuando Reino Unido publicó las primeras informaciones científicas sobre la variante.







Dasa dijo haber realizado la secuencia genética de 400 muestras de saliva recogidas en pruebas de RT-PCR y detectado la cepa británica en dos de las mismas.







"La secuencia confirmó que la nueva cepa del virus llegó a Brasil. Dado su alto poder de transmisión, este resultado refuerza la importancia de que las autoridades le impongan cuarentena a quienes llegan del exterior", afirmó Ester Sabino, investigadora de la Universidad de Sao Paulo (USP) y una de las responsables por la identificación de los dos casos de la cepa británica en el país.







Brasil comenzó a exigir el miércoles exámenes de diagnóstico del tipo RT-PCR a los pasajeros que desembarcan en cualquier aeropuerto del país procedentes del exterior, pero hasta ahora no le has impuesto a los viajantes ningún tipo de cuarentena.







La detección de los dos primeros infectados con la cepa británica en Brasil se produce en momentos en que el país acumula cerca de 194.000 muertes por coronavirus y 7.619.200 contagios, que confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia.







Brasil es el segundo país con más muertes por covid en el mundo después de Estados Unidos y el tercero con más casos después de EE UU e India, y las cifras tienden a crecer con el registro de la segunda ola.