Borrell espera colaborar con Biden en el conflicto palestino-israelí

Por: EFE 12:30 PM / 24/11/2020

El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, espera colaborar con la futura Administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en la búsqueda de una solución al conflicto entre Israel y Palestina.

“Vamos a seguir colaborando con otros miembros de la comunidad internacional, también, eso espero, con el nuevo Gobierno de Washington para cumplir con la legalidad internacional, poner fin al conflicto”, dijo Borrell, este martes 24 de noviembre, en un debate en la Eurocámara sobre los Acuerdos de Abraham.

Al respecto, mostró su satisfacción con esos recientes pactos que Israel ha suscrito con Emiratos Árabes Unidos y Baréin porque promueven “una nueva forma de relación entre países que han decidido dejar de lado sus diferencias y emprender una cooperación pacífica y bilateral”.

También, añadió Borrell, porque con la firma de los acuerdos “Israel se ha comprometido a suspender sus planes de anexión de los territorios ocupados en Cisjordania”.

Sin embargo, “el acuerdo, en sí mismo no aborda el conflicto israelo-palestino y los planes de anexión de Israel todavía no se han enterrado totalmente. No se trata solo de que queden suspendidos, tienen que enterrarse para siempre”, destacó.

El político español telefoneó al ministro de Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, y le expresó su “condena” y “preocupación” ante la decisión de su gobierno de abrir una licitación para construir asentamientos en Jerusalén Este, en la colonia de Givat Hamatos.

Para Borrell, la primera construcción en veinte años de un asentamiento en la zona ocupada de Jerusalén Este es una prueba de que “la situación sobre el terreno sigue siendo muy preocupante”, a pesar de que la Autoridad Palestina vaya a cooperar con Israel en materia económica y de seguridad.

“No habrá una paz duradera en la región mientras no haya una solución completa del conflicto palestino-israelí y, en concreto, sobre la base de un acuerdo viable y negociado de dos Estados”, subrayó el exministro de Exteriores español.