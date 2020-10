Borrell, en cuarentena: contagiado un acompañante en su viaje a Etiopía

El jefe de la diplomacia europea añadió que dio negativo a las pruebas de coronavirus a su regreso de África el domingo pasado.

Por: EFE 07:50 PM / 13/10/2020

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, está en cuarentena tras dar positivo un miembro de la delegación que viajó con él recientemente a Etiopía, según anunció este martes 13-O él mismo.







"Esta tarde me informaron de que un miembro de la delegación que viajaba conmigo y @JanezLenarcic (Coordinador europeo de respuesta a emergencias) a Etiopía la semana pasada ha dado positivo por coronavirus", escribió Borrell en su cuenta en Twitter.







El jefe de la diplomacia europea añadió que dio negativo a las pruebas de coronavirus a su regreso de África el domingo pasado.







"Me estoy autoaislando de acuerdo con las reglas y esperaré para hacer una segunda prueba", concluyó Borrell en su tuit.







Borrell se suma así a la lista de altos funcionarios europeos obligados a aislarse por haber estado en contacto con alguien contagiado por el coronavirus.







Por ahora, solo la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha dado positivo por covid-19 en el equipo de la Comisión de Ursula van der Leyen.







Gabriel anunció el sábado pasado que había dado positivo por coronavirus en el segundo test que se le ha realizado tras estar en contacto con alguien infectado, por lo que está en cuarentena.







La exeurodiputada búlgara engrosó así la larga lista de comisarios y dirigentes comunitarios que han tenido que guardar cuarentena y someterse a pruebas PCR tras estar en contacto con personas infectadas, pero su caso todos los resultados habían sido negativos con excepción del negociador jefe para el Brexit, Michel Barnier, quien se contagió en marzo pasado y se ha recuperado.







Al igual que Borrell, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, está en autoaislamiento a la espera de los resultados de las pruebas pertinentes por el contacto con un positivo, y no presenta síntomas.







Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acabó hace justo una semana una cuarentena preventiva después de estar en contacto con un positivo y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llegó incluso a aplazar una cumbre europea en septiembre por el mismo motivo. Ambos dieron negativo en las pruebas PCR.







También los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión para Economía, Valdis Dombrovskis, y a cargo del Pacto Verde, Frans Timmermans, así como la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, han tenido que respetar recientemente cuarentenas preventivas tras haber estado en contacto estrecho con casos positivos por covid-19.