Borrell: Comisión Europea no puede actuar contra España por escala de Rodríguez

Por: EFE 01:30 PM / 11/02/2020

El Alto Representante de la Unión Europea (UE), para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, desestimó este martes 11 de febrero que la Comisión Europea (CE), pueda iniciar un procedimiento de infracción contra el gobierno español, por la presencia de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño de Barajas.

“Ustedes saben que estas clases de restricciones a los viajes, son decisiones del Consejo y por lo tanto, no caen bajo el control de la ley europea (…) la Comisión no tiene ningún papel en controlar su aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción”, dijo.

Borrell recordó que de acuerdo a las normas europeas, la vigilancia del cumplimiento de las sanciones corresponde a los Estados miembros, quienes deben investigar y determinar si hubo una violación.

Indicó que se podría debatir si es apropiado que esa competencia corresponda a los países pero que en todo caso trasladarla a la UE requeriría una reforma del Tratado de la UE.

Por otra parte, Borrell subrayó que el Servicio Europeo de Acción Exterior está en contacto con los países “para asegurar que estas sanciones se aplican de forma homogénea”.