Boris Johnson llama a su sexto hijo Wilfred Lawrie Nicholas

Por: EFE 09:54 AM / 02/05/2020

Wilfred es el mismo nombre del abuelo de Johnson y Lawrie es el del abuelo de Symonds, mientras que Nicholas es un homenaje a los doctores que "salvaron la vida" al primer ministro cuando estuvo ingresado por Covid-19.







Esos médicos se llaman Nick Price y Nick Hart, detalló la prometida del jefe de Gobierno.







Johson, de 55 años, estuvo ingresado varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital St Thomas de Londres antes de recibir el alta médica, el pasado 12 de abril.







"Muchísimas gracias al increíble equipo de maternidad en el UCLH (Hospital University College London) que nos cuidó tan bien. No podría ser más feliz, mi corazón está pletórico", afirmó Symonds, de 32 años.







Johnson tiene otros cuatro hijos con su segunda esposa, Marina Wheeler, de la que se separó en 2018: Lara Lettice (27 años); Milo Arthur (25); Cassia Peaches (23) y Theodore Apollo (21).







En 2013, un tribunal dictaminó que los ciudadanos tenían derecho a conocer que Johnson tuvo otra hija cuando era alcalde de Londres. Según han publicado los medios británicos, la niña nació en 2009, fruto de una aventura extramatrimonial con la experta en arte Helen Macintyre.







Diarios como The Guardian han sugerido que Johnson podría tener un séptimo hijo, pero el jefe de Gobierno no ha confirmado el número exacto de sus vástagos.