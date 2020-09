Boris Johnson aseguró que está “en forma” gracias al covid-19

El líder conservador británico, de 56 años, pasó tres noches hospitalizado en cuidados intensivos en abril tras haberse contagiado de covid-19.

Por: AFP 10:00 AM / 29/09/2020

El primer ministro británico, Boris Johnson, reconoció este martes 29 de septiembre que sufría de obesidad cuando enfermó gravemente hace unos meses debido al coronavirus, pero aseguró que se siente mucho “más en forma” tras haber perdido peso por la enfermedad.

El líder conservador, de 56 años, pasó tres noches hospitalizado en cuidados intensivos en abril tras haberse contagiado de covid-19. Entre las condiciones físicas a menudo citadas por los médicos como factores de riesgo figura el sobrepeso.

Desde entonces no han cesado las preguntas sobre el impacto que la enfermedad ha tenido en su salud a largo plazo.

“Estoy más en forma que antes”, respondió Johnson a la pregunta de un periodista sobre su salud durante un acto público.

“Cuando has alcanzado un peso de 111 kg, como yo lo he hecho, con una altura de 1,78 metros, probablemente sea una buena idea perder peso, eso es lo que hice, y me siento mucho mejor”, afirmó.

Un hombre con el peso y la altura mencionados por Johnson tendría un índice de masa corporal (IMC) de 34,9 y se consideraría obeso según un calculador en línea del servicio de salud pública británico.

No es la primera vez que Johnson se jacta de su buena salud, incluso haciendo flexiones delante de los periodistas para demostrar su buen estado físico.

Recientemente fue fotografiado corriendo con un entrenador personal en el parque St James de Londres, cerca de Downing Street.

Pero la cuestión de su salud sigue siendo recurrente en el Reino Unido, donde el coronavirus ha matado a 42.000 personas -el mayor balance para un país europeo- y donde el número de contagios no deja de aumentar en las últimas semanas.