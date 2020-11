Bolsonaro se compromete ante el G20 para preservar la Amazonía y el Pantanal

Bolsonaro, blanco de duras críticas de la comunidad internacional por su política ambiental que defiende la explotación de recursos en la Amazonía, completó: "Cuenten con mi país y con mi pueblo para tornar al mundo más desarrollado y más sustentable".

Por: EFE 03:13 PM / 22/11/2020

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se comprometió este domingo 22-N, durante su intervención virtual en la Cumbre de Líderes del G20, a que el país suramericano preservará y protegerá la Amazonía y el Pantanal, dos biomas fuertemente golpeados este año por la deforestación y los incendios.



"El himno nacional de mi país dice que Brasil es gigante por la propia naturaleza y estén seguros que nada cambiará eso. Vamos a continuar protegiendo nuestra Amazonía, nuestro Pantanal y todos nuestros biomas", aseveró Bolsonaro en la clausura de la Cumbre de jefes de Estado de las veinte economías más pujantes del planeta.



Bolsonaro, blanco de duras críticas de la comunidad internacional por su política ambiental que defiende la explotación de recursos en la Amazonía, completó: "Cuenten con mi país y con mi pueblo para tornar al mundo más desarrollado y más sustentable".





La Amazonía, uno de los "pulmones verdes" del planeta, y el Pantanal, el mayor humedal del mundo que Brasil comparte con Paraguay y Bolivia, registran este año el mayor nivel de deforestación y de focos de incendio -algunos provocados por el hombre- en los últimos años.



En su intervención, de poco más de cinco minutos, Bolsonaro presentó una serie de datos para mostrar el combate y el compromiso de Brasil con la problemática ambiental, aunque reiteró su posición de que "el desarrollo sostenible debe estar en plenitud para integrar la conservación con la prosperidad económica y social".



"Tenemos el firme compromiso de continuar preservando nuestro patrimonio ambiental", agregó Bolsonaro, quien enfatizó: "Lo que presento aquí son hechos y no narrativas. Son datos concretos y no frases demagógicas que rebajan el debate público y, en el límite, hieren la propia causa que fingen apoyar".



El líder de ultraderecha citó el "intercambio de experiencias" durante la Cumbre, en temas como "salud, educación, economía digital e inclusión financiera de todos los ciudadanos".



Acuerdos comerciales y agricultura



"Brasil es un país de resiliencia, que quiere un futuro de desarrollo sostenible, con economía abierta para la integración", resaltó el gobernante, quien destacó los recientes acuerdos entre el Mercosur con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta), además de los avances con Corea del Sur y Canadá.



En el plano bilateral, Bolsonaro mencionó el acuerdo con Estados Unidos sobre "facilitación del comercio, buenas prácticas reguladores y combate a la corrupción".



"Estamos construyendo un país abierto para el mundo, dispuesto no solo para nuevos acuerdo comerciales, sino también para asumir nuevos compromisos en el desarrollo sostenible", añadió el mandatario, quien, no obstante, criticó "la influencia" en los "acuerdos comerciales" de la "agenda ambiental".



En su mensaje, Bolsonaro mencionó la "revolución agrícola" que exporta un "volumen inmenso" de productos agropecuarios "sustentables" para alimentar 1.500 millones de personas, "garantizando la seguridad alimentaria en varios países utilizando solo el 8 % para la agricultura y el 19 % para la pecuaria".



"Cerca del 66 % de nuestro territorio se encuentra preservado con vegetación nativa y trabajaremos, siempre, para mantener ese nivel de preservación y para repeler ataques injustificados proferidos por naciones menos competitivas y menos sustentables", subrayó Bolsonaro sin mencionar a los países europeos que critican su política.



El gobernante defendió el desarrollo sostenible bajo el concepto de "economía circular basada en las cuatro 'R' -reducir, reutilizar, reciclar y remover-, partiendo de la primera 'R', que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero".



"Somos responsables por menos del 3 % de la emisión de gases, a pesar de ser una de las diez mayores economías del mundo, y tengo el orgullo de decir que tenemos la matriz energética más limpia entre los países del G-20", concluyó.



La Cumbre de Líderes del G20 que se realizó este fin de semana de forma virtual busca poner las bases para una recuperación más sostenible con la que salir de la actual crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, según anunció la víspera el Gobierno de Arabia Saudí, presidente de turno del grupo.



El G20 está integrado por Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, y España es un país invitado permanente.