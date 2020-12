Bolsonaro saluda a Biden y desea que EE UU siga siendo el país "de los libres"

La falta de reconocimiento de la victoria de Biden ya comenzaba a crear cierto malestar en el Gobierno brasileño.

Por: EFE 05:15 PM / 15/12/2020

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, un férreo defensor de las políticas de Donald Trump, reconoció este martes 15-D como presidente electo de Estados Unidos al demócrata Joe Biden y deseó que esa nación "siga siendo la tierra de los libres".







"Saludos al presidente Joe Biden, con mis mejores votos y la esperanza de que los Estados Unidos sigan siendo la tierra de los libres y el hogar de los valientes", escribió Bolsonaro, quien aún no se había manifestado sobre el resultado de las elecciones, en su cuenta en la red social Twitter.







"Estaré listo para trabajar con el nuevo Gobierno y darle continuidad a la construcción de una alianza Brasil-Estados Unidos, en la defensa de la soberanía, la democracia y la libertad en todo el mundo, así como en la integración económico-comercial en beneficio de nuestros pueblos", añadió Bolsonaro.







La falta de reconocimiento de la victoria de Biden ya comenzaba a crear cierto malestar en el Gobierno brasileño, al punto de que el vicepresidente, Hamilton Mourao, había dicho este mismo martes que no sabía qué faltaba para que Bolsonaro saludara al presidente electo del que es uno de los mayores socios comerciales de Brasil.







"No sé", dijo Mourao en una lacónica respuesta a un periodista que le indagó sobre el asunto, después de que la victoria de Biden fuera confirmada por el Colegio Electoral de Estados Unidos, a pesar de que el mandatario saliente, Donald Trump, insiste en contestar el resultado.







Tras esa decisión del Colegio Electoral, otros mandatarios que todavía se mantenían reacios a reconocer la victoria de Biden, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el ruso Vladimir Putin, que enviaron este martes sendos mensajes de felicitación al presidente electo.







Hace dos semanas, la última vez que había comentado el asunto, Bolsonaro había afirmado que debía esperar a que se confirmase si, como aún sostiene Trump sin prueba alguna, hubo algún tipo de fraude en el proceso.







Desde el propio inicio de la campaña electoral en Estados Unidos el mandatario brasileño manifestó su apoyo a Trump y no escondió sus diferencias con Biden, en especial en relación a la agenda del medioambiente.







En el primer debate de la campaña con Trump, en septiembre, Biden se hizo eco de esas diferencias y dijo que Brasil debía contener la "destrucción" de la Amazonía, pues de otro modo podría enfrentar "consecuencias económicas significativas".







Asimismo adelantó que, si fuera electo presidente, como ocurrió, conversaría con otros países y ofrecería al Gobierno de Bolsonaro unos 20.000 millones de dólares para acabar con la deforestación.







El mandatario brasileño reaccionó de forma dura y advirtió que no aceptaba "sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas".







También afirmó entonces que "algunos no entienden que Brasil cambió", que la soberanía del país "es innegociable", y calificó la declaración de Biden como "lamentable".