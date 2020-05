Bogotá, Cartagena y Cali extreman medidas por desborde de casos de covid-19

Los ministerios de Salud y del Interior publicaron nuevas medidas para esas tres capitales, que deberán mantener las restricciones del aislamiento obligatorio, vigente desde el 25 de marzo, al menos hasta el próximo 15 de junio.

Por: EFE 05:20 PM / 30/05/2020

Los ministerios de Salud y del Interior publicaron este sábado 30 de mayo nuevas medidas para esas tres capitales, que deberán mantener las restricciones del aislamiento obligatorio, vigente desde el 25 de marzo, al menos hasta el próximo 15 de junio.







"Se evaluó y se definió en estos casos particulares plantear la adopción de algunas medidas adicionales", explicó la ministra del Interior, Alicia Arango.







Durante las próximas dos semanas, estas ciudades estarán bajo un "monitoreo estrecho, con una estrategia de tamización con el apoyo del Instituto Nacional de Salud", detallaron las autoridades sanitarias en un documento.







Las autoridades locales dijeron no estar listas para que sus ciudades volvieran a funcionar con las 43 excepciones aprobadas el jueves por el Gobierno nacional.







Más restricciones en Bogotá





Con 9.162 contagios y 239 muertos, Bogotá es la ciudad con más casos de coronavirus del país, por lo cual la alcaldesa Claudia López se opuso a la disposición presidencial que permite la apertura de peluquerías y centros comerciales, entre otros sectores que por necesidad estaban operando de forma clandestina en muchos casos.







"No hay posibilidad de cuarentena con 43 excepciones, no hay aislamiento con 43 excepciones, lo que hay es la autorización de la reactivación económica para privilegiar el empleo. Esa es la decisión del presidente, él asume las consecuencias", advirtió ayer la mandataria.







Para la capital, el Ministerio de Salud autorizó intensificar las acciones de vigilancia en salud pública en la plaza de mercado de Corabastos, la más gran del país, "con un cerco epidemiológico ampliado en el sector que incluya los establecimientos mayoristas y minoristas aledaños relacionados con la actividad económica".







Además, las autoridades deberán implementar un protocolo de bioseguridad ajustado que incluya las actividades informales.







Control epidemiológico en Cartagena







En la caribeña Cartagena, que tiene 2.650 contagios y supera el centenar de fallecidos, el alcalde, William Dau, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, trazaron este sábado una hoja de ruta para contener la pandemia.







El ministerio amplió la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ocupadas en el 86 %, y entregó 29 respiradores al Hospital Universitario del Caribe, de los 2.767 adquiridos por el Gobierno.







También se discutió la efectividad de medidas como el bloqueo epidemiológico enfocado en el mercado de Bazurto y el fortalecimiento del Laboratorio de diagnóstico, que pasó de procesar 200 a 860 pruebas diarias.







Las autoridades deberán implementar cercos epidemiológicos en cuatro barrios de las ciudad, intensificar la vigilancia de los casos y reforzar las ayudas económicas a los habitantes más vulnerables para que puedan cumplir con la cuarentena.







Más pruebas en Cali







Para Cali, capital del Valle del Cauca, donde hay 2.407 casos y cerca de cien muertos, el Gobierno dispuso mayor vigilancia en la central de abastos y plazas de mercado, aumentar los cercos epidemiológicos en los barrios críticos y procesar más pruebas diagnósticas.







El alcalde Jorge Iván Ospina ha reiterado que en la ciudad es imposible retormar todas las actividades porque las cifras de infectados "en algunos sectores no son buenas".







Colombia, con 26.668 contagios y 853 fallecidos, entrará el próximo lunes en una nueva fase del confinamiento obligatorio que fue extendido hasta el 1 de julio para controlar la propagación del virus.