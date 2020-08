Biden pide el voto latino y asegura que Trump es un incompetente

"Él no está preocupado en hacer su trabajo. No le preocupa otra cosa que su ego", reiteró el aspirante a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Por: EFE 08:11 PM / 18/08/2020

Políticos, encabezados por el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, y estrellas del mundo del espectáculo, entre ellas Jennifer López y Eva Longoria, hicieron un llamado este martes 18-A a la comunidad latina a ejercer el poder de su voto en las elecciones de noviembre eligiendo candidatos que representen sus intereses.



El evento, como parte de la convención demócrata de cara a esos comicios, tuvo como anfitrión al premiado actor Lin Manuel Miranda en un foro virtual organizado por Latino Victory, donde Biden criticó la "total incompetencia" del presidente Donald Trump para hacer su trabajo.



El exvicepresidente aseguró que el peor problema de Trump, al que se enfrentará en las elecciones del 3 de noviembre, es su incapacidad para gobernar.



"Él no está preocupado en hacer su trabajo. No le preocupa otra cosa que su ego", reiteró el aspirante a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca.



Biden recordó los ataques durante el cuatrienio de la administración del presidente Trump a los latinos, a los jóvenes soñadores, los niños y las familias en la frontera, así como el trato a Puerto Rico después del azote del huracán María.



"Le ha fallado a la comunidad latina una y otra vez para satisfacer la despiadada ala derecha de su partido", sostuvo el candidato demócrata, quien afirmó que "los latinos han sido dejados atrás por mucho tiempo".



"Eso es lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo en este país", del que dijo afronta una crisis de salud, económica y racial. "Necesitamos líderes que asuman su responsabilidad", afirmó, a la vez que recordó el crucial trabajo de los latinos durante la pandemia, ya que mantuvieron el país en marcha, algunos como trabajadores esenciales.



Biden, al igual que hicieron estrellas como Jennifer López o Zoe Saldaña, exhortaron a los latinos, el segundo grupo electoral más grande en el país, a registrase y salir a votar.



"El camino hacia la victoria en noviembre dependerá de los votantes latinos", dijo y aseguró que no es una "exageración".



"Necesitamos que todos los votantes se inscriban y participen en nuestra campaña", sostuvo.



La actriz Eva Longoria, cofundadora de Latino Victory, también participó del foro en el que expresó su deseo de que hayan elecciones "libres y justas" y de que la comunidad latina tenga la información necesaria para tomar la mejor decisión en los comicios.



Aseguró que los latinos hacen que el mundo gire, en especial en este país, y que deben ser aplaudidos, honrados por ello "y espero que podamos celebrarlos en las urnas".



Mientras que la actriz Zoe Saldaña pidió a las jóvenes latinas que salgan a votar, que "entiendan el poder que tenemos como comunidad, como estadounidenses, el pueblo latino a veces olvidamos que juntos somos poder y podemos hacer cambios".



Jennifer López también dejó escuchar su voz para pedir a los hispanos que salgan a votar. "No hay tiempo que perder en esta elección. Hay mucho en juego en estas elecciones", dijo la diva de El Bronx, quien recordó que la importancia del voto hispano en estos comicios sobre todo en estados clave Florida, Pensilvania o Arizona.



"Los latinos realmente pueden hacer una diferencia en quién ganará esta elección presidencial", sostuvo.



También destacó la importancia de que se eduquen en cuanto a los candidatos para elegir el que mejor les represente.



"Quiero que me sigan en mis redes sociales y obtengan la información que necesitan" sobre el proceso electoral", indicó.