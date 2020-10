Biden aventaja por 12 puntos a Trump en intención de voto: sondeo

En Estados Unidos no son los votantes comunes quienes eligen al presidente sino los electores asignados a cada Estado. En el Colegio Electoral se necesitan 270 votos para ganar la elección.

Por: EFE 12:51 PM / 11/10/2020

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja por 12 puntos al presidente estadounidense, Donald Trump, en la intención de voto popular, reveló este domingo 11-O una encuesta privada, cuando faltan poco más de tres semanas para los comicios del 3 de noviembre en EE.UU.







Según un sondeo difundido por la cadena ABC News y el diario The Washington Post, un 53 % de los votantes registrados se inclinaría por Biden, mientras un 41 % respaldaría a Trump "si la elección presidencial fuera hoy".







Entre los probables votantes, un 54 % respaldaría a Biden frente a un 42 % que apoyaría a Trump.







La consulta, realizada de forma telefónica entre el 6 y el 9 de octubre entre 1.014 personas adultas, se centró en el voto popular, no en la disputa estado por estado para obtener al menos 270 de los votos del colegio electoral.







Entre los temas más importantes para definir su voto, un 29 % de los electores registrados citó la economía, seguida por el manejo del coronavirus con un 15 % y la criminalidad y la seguridad, con un 8 %, agregó el sondeo, que declara un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales.







Un 48 % de los votantes registrados dijo confiar en Trump para el manejo de la economía, frente a un 47 % que prefiere a Biden.







Los porcentajes variaron al ser consultados sobre la estrategia para encarar la pandemia del coronavirus, ya que un 55 % dijo confiar en Biden, frente a un 38 % que se decantó por Trump.







En agosto pasado, con motivo de la Convención Nacional del Partido Demócrata, el sondeo de ABC News y el Post indicó que Biden contaba con el 53 % de la intención de voto del electorado en general y Trump con el 41 %.







Mientras que entre quienes indicaron que están seguros de que sí votarían, Biden tenía el 54 % de la preferencia y Trump el 44 %.







En Estados Unidos no son los votantes comunes quienes eligen al presidente sino los electores asignados a cada Estado. En el Colegio Electoral se necesitan 270 votos para ganar la elección.







En la elección de 2016, Trump recibió unos 3,2 millones de votos ciudadanos menos que su rival demócrata, Hillary Clinton, pero se aseguró la victoria en estados suficientes como para obtener una mayoría en el Colegio Electoral.