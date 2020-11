Biden anunciará el martes 24-N los primeros miembros de su gabinete

El Presidente electo dijo esta semana que ya había decidido quién sería su secretario o secretaria del Tesoro, y que haría el anuncio o bien antes o después de la festividad de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 26.

Por: EFE 12:04 PM / 22/11/2020

El presidente electo de EE UU, Joe Biden, anunciará el martes 24 los primeros miembros del gabinete que conformará su Gobierno, adelantó este domingo el que será su jefe de gabinete en la Casa Blanca, Ron Klain.



"Verán los primeros anuncios sobre miembros del gabinete este martes", adelantó Klain durante una entrevista en la cadena ABC News, y afirmó que el anuncio lo hará el propio Biden.



Klain no aclaró, sin embargo, si el anuncio incluirá a algunas de las figuras del gabinete más esperadas, como los secretarios de Estado, Tesoro o Justicia.



El Presidente electo dijo esta semana que ya había decidido quién sería su secretario o secretaria del Tesoro, y que haría el anuncio o bien antes o después de la festividad de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 26.



Tanto la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como la senadora Elizabeth Warren han sonado para ese cargo, pero Biden no quiso especular y solo pronosticó que la persona a la que ha seleccionado satisfará tanto a los demócratas más moderados como a los más progresistas.



Los nominados por Biden tendrán que ser confirmados por el Senado, cuyo control no se determinará hasta que se celebren dos elecciones especiales previstas para el 5 de enero en Georgia, de las que dependen dos escaños que inclinarán la Cámara Alta hacia los republicanos o los demócratas.



Biden ya ha anunciado una decena de asesores que le acompañarán a la Casa Blanca, como el propio Klain, aunque esos funcionarios no necesitan del visto bueno del Senado, al contrario que los del gabinete.



En su entrevista con ABC, Klain también adelantó que la investidura de Biden, prevista para el 20 de enero, "tendrá que cambiar definitivamente" respecto a las tradicionales en EE UU, debido a que con la pandemia no es adecuado congregar a decenas de miles de personas en el centro de Washington.



Sobre la obstrucción al proceso de transición por parte del presidente saliente, Donald Trump, Klein aseguró: "El asalto de Trump a nuestras elecciones no cambiará el resultado".



"Joe Biden hará el juramento de su cargo, y Trump se irá de la Casa Blanca antes de eso. ¿Pero cuánto daño hará a nuestra democracia antes de irse?", planteó Klain.