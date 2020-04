Balance de fallecidos en Italia excede los 21.000; contagios se reducen

Mejora la situación en Lombardía donde los decesos en las últimas 24 horas han sido 241 y se ha llegado a los 11.142 muertos, pero se reduce respecto a las 280 de este lunes.

Por: EFE 12:53 PM / 14/04/2020

Los fallecidos en Italia con coronavirus alcanzaron este 14-A los 21.067, con 602 en las últimas 24 horas, una cifra que va en aumento en los últimos tres días, mientras los contagios y los hospitalizados siguen reduciéndose.



Pero la noticia positiva es que el número total de casos de coronavirus desde que se detectó el 21 de febrero el primer paciente en el pueblo de Codogno, en Lombardía, aumentó 2.972 respecto al lunes, se trata de la cifra más baja desde el 13 de marzo.



Con este aumento se llegó a los 162.488 personas contagiadas, confirmando la tendencia de reducción de la propagación, y de ellas 37.130 se han curado, según los datos ofrecidos hoy por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario.



El número de personas actualmente positivas es de 104.291, con un aumento de solo 675 respecto al lunes, aunque se han realizado menos pruebas que los días anteriores.



En total desde que comenzó la emergencia se han realizado 1.073.689 pruebas y en las últimas 24 horas se hicieron 26.779 test, un numero menor que en los días anteriores.



Pero sobre todo se ha destacado la caída de la presión en los hospitales, pues de los casos actuales 73.094 están aislados en sus casas con síntomas leves, lo que representa el 70 por ciento del total, 28.011 ingresadas en los hospitales y 3.186 en cuidados intensivos, lo que supone 74 personas menos en la UCI respecto a ayer.



Mejora la situación en Lombardía donde los fallecidos en las últimas 24 horas han sido 241 y se ha llegado a los 11.142 muertos, pero se reduce respecto a las 280 muertos de este lunes.



Los nuevos positivos han sido 1.012 y se llega a los 61.326 también descendiendo respecto a los 1.262 de ayer.



En las últimas 24 horas sólo han sido hospitalizadas en Lombardía 49 personas por coronavirus y actualmente en los hospitales de la región hay ingresados 12.077 pacientes, 1.122 en cuidados intensivos y 21 menos respecto a ayer, según los datos proporcionados por el consejero de sanidad Giulio Gallera.



Respecto a la situación de la provincia Milán que preocupaba a las autoridades se registró un aumento de contagios de 189 unidades, muy por debajo de los 481 de ayer y 57 en la ciudad.



"Milán es una ciudad con una importante densidad de población. Podía haberse convertido en un foco de contagio como Bérgamo o Brescia. Habría arrasado nuestro sistema sanitario, pero esto no ha sucedido", explicó Gallera.



No obstante Gallera defendió que Lombardía no haya permitido la apertura de algunas actividades como librerías y papelerías cómo había autorizado el Gobierno.



El Colegio de Médicos de Italia comunicó hoy la muerte de otros cuatro doctores por lo que los médicos fallecidos por coronavirus ascienden a 116.