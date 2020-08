Avianca reanudará vuelos nacionales en Colombia desde el 1-S

"El martes 1-S, Avianca volverá a los cielos de Colombia conectando desde Bogotá a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés", manifestó en un comunicado.

Por: EFE 08:17 PM / 27/08/2020

La aerolínea Avianca anunció este jueves 27-A la reanudación de sus vuelos en Colombia a partir del próximo 1 de septiembre después de una paralización de cinco meses causada por la pandemia del coronavirus.







"Este martes 1 de septiembre, Avianca volverá a los cielos de Colombia conectando desde Bogotá a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés", manifestó la compañía en un comunicado.







Ese mismo día se levantará la cuarentena obligatoria que desde el pasado 25 de marzo rige en el país para tratar de mitigar la pandemia de la covid-19, que deja hasta el momento 582.022 contagiados y 18.468 fallecidos en Colombia.







La información agregó que a partir del 7 de septiembre Avianca reiniciará también operaciones desde Bogotá a Pasto, Santa Marta, Villavicencio y desde Medellín a Cali y Cartagena.







"Nuestro compromiso es conectar Colombia y por eso el reinicio de la operación aérea es un paso adelante en la reactivación económica del país. Cuando Avianca vuela, no solo vuelan sus clientes, también vuelan las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, los tours operadores y los comerciantes en general", manifestó el presidente ejecutivo de la compañía, Anko van der Werff.







Protocolos de bioseguridad



La aerolínea "aplicará los estrictos protocolos de bioseguridad que ya han sido probados con éxito en más de 330 vuelos especiales, transportando a más de 34.380 personas durante estos meses", dijo la empresa sobre los vuelos humanitarios que ha operado a distintos países de América, Europa y Asia.







Avianca recordó que el pasado 10 de agosto recibió de las autoridades colombianas los sellos de Bioseguridad Check in y Operaciones bioseguras para una mejor gestión del sistema de control de la covid-19.







Según Avianca, en su regreso de la cuarentena la operación nacional será equivalente al 12 % de la que tenía antes de la pandemia, pero espera que la demanda vaya creciendo para ampliar sus destinos.







De igual manera, espera que el concepto favorable sobre la viabilidad de vuelos internacionales, emitido por el Ministerio de Salud, "permita la rápida apertura del mercado hacia otros países que son destinos de alto impacto para Colombia".







El Ministerio de Salud informó este jueves, tras analizar la "información epidemiológica que sugiere que Colombia está alcanzando el pico" de la pandemia y que se ha reducido la velocidad de transmisión de la covid-19, que "no persisten condiciones para mantener cerrados los vuelos internacionales", aunque no dio una fecha para su reanudación.