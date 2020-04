Autoridades mexicanas dan ayudas a sexoservidoras ante crisis del Covid-19

"Es una ayuda económica que conseguimos con la Secretaria de Gobierno para seis meses", dijo la brigada callejera de apoyo a la mujer.

Por: EFE 04:23 PM / 04/04/2020

Un grupo de sexoservidoras recibió este sábado 4-A apoyo financiero gestionado por sus organizaciones para hacer frente a su precaria situación ante la falta de clientes por el cierre de hoteles y las medidas de sana distancia para combatir el coronavirus SARS-CoV-2 en Ciudad de México.



Con el respaldo de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, la organización Brigada Callejera entregó tarjetas de ayuda a decenas de personas que ofrecen servicios sexuales en el céntrico barrio de La Merced.



"Es una ayuda económica que conseguimos con la Secretaria de Gobierno para seis meses", dijo a Efe Elvira Madrid Romero, de la brigada callejera de apoyo a la mujer durante la entrega de las tarjetas.



La activista explicó que esta ayuda de unos 2.000 pesos (unos 83 dólares) se entregará en seis cuotas mensuales, luego de que muchas de estas mujeres ya no pueden trabajar por la contingencia sanitaria que pide a las personas quedarse en casa y mantener una sana distancia.



"Al no haber trabajo no tienen para el alimento de sus hijos, algunas tienen hijos enfermos", explicó.



Las ayudas financieras se suman al reparto de despensas de productos básicos, las cuales también les serán entregadas de forma mensual. La semana pasada entregamos 750 despensas, abundó la dirigente de la brigada callejera de apoyo a la mujer.



"Creo que fue un logro lo que conseguimos. Por primera vez en la historia se entrega una ayuda económica a trabajadoras sexuales y ¡vamos por más!", aseguró.



La asociación hizo un llamado a la sociedad para que sean solidarias con ellas con donaciones de medicamentos y de alimentos. "Hay muy poca solidaridad. La semana pasada recolectamos unos 3.000 pesos (unos 124 dólares).



La brigada elaboró un censo para gestionar la ayuda de despensas y económica, en la que reunieron alrededor de 2.300 en los distintos corredores callejeros en los que ellas esperan a sus clientes. "El día que recolectamos los documentos nos llegaron 2.300 compañeras. tuvimos mucho éxito", apuntó la activista.



Ana, una mujer del sur de México que tiene dos años como sexoservidora en la capital mexicana, expresó su agradecimiento por el apoyo financiero dado que por esta situación del coronavirus se ve obligada a estar en su casa.



"Los hoteles ya los cerraron, voy a estar en mi casa, en cuarentena", comentó.



La Brigada Callejera tiene una labor de más de 20 años con grupos vulnerables en la Ciudad de México, entre ellas las sexoservidoras, a las cuales les entregó en días pasados un documento con las medidas preventivas para poder trabajar en el sexto en los tiempos del Covid-19.