Autoridad electoral de Georgia a Trump: "Los números no mienten"

"Creo que los números que hemos presentado hoy son correctos", zanjó Raffensperger, que tiene previsto certificar formalmente los resultados de las presidenciales en este estado, de tal manera que se confirmaría que los 16 delegados de Georgia en Colegio Electoral van a parar Biden.

Por: EFE 01:47 PM / 20/11/2020

El secretario de Estado de Georgia (EE UU), el republicano Brad Raffensperger, encargado de certificar los resultados electorales en esta zona, adelantó este viernes 19-N que confirmará la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, ya que "los números no mienten", después de que el jueves se completará el recuento manual de los votos.







"Vivo con el lema de que los números no mienten", dijo el responsable en una rueda de prensa en el Capitolio estatal de Georgia.







"Creo que los números que hemos presentado hoy son correctos", zanjó Raffensperger, que tiene previsto certificar formalmente los resultados de las elecciones presidenciales en este estado antes del mediodía, de tal manera que se confirmaría que los 16 delegados de Georgia en Colegio Electoral van a parar Biden.







Esto supone un golpe a las intenciones del presidente, el republicano Donald Trump, de dar una vuelta a los resultados de los comicios en varios estados claves, después de que Biden fuera declarado ganador por las proyecciones de los medios de comunicación el pasado 7 de noviembre, cuatro días después de la votación.







Desde entonces, Trump no ha reconocido su derrota y ha alegado sin pruebas que hubo fraude electoral.







Tras culminar el recuento manual, solicitado por la campaña de Trump, Biden obtuvo en Georgia 2.475.141 votos (49,5 %) por delante del presidente saliente, con 2.462.857 (49,3 %), según la Secretaría de Estado de Georgia.







Con ese segundo escrutinio Trump recortó unos 2.000 votos fruto de errores humanos durante el primer conteo, pero no fueron suficientes para alcanzar a Biden, ganador con una diferencia final de 12.284 sufragios.







Biden se convirtió así en el primer demócrata que gana en la sureña Georgia desde que en 1992 lo hiciera Bill Clinton.







La Secretaría de Estado hizo público el recuento después de que el jueves un tribunal federal en Atlanta (Georgia) rechazó la enésima demanda interpuesta por la campaña de Trump que tenía como objetivo retrasar la certificación de los resultados.







Al ser la diferencia menor al 0,5 %, la ley electoral en Georgia permite a la campaña de Trump solicitar hasta el próximo martes un nuevo recuento, esta vez mecánico.







Trump se había referido al recuento manual en Georgia en repetidas ocasiones vertiendo acusaciones sin pruebas y había criticado a Raffensperger, que ha recibido amenazas de muerte.







Trump y sus aliados han propagado la teoría desmentida por el propio Raffensperger de que en Georgia los votos por correo no pueden verificarse, lo que habría llevado a que votaran incluso muertos.







El secretario de Estado de Georgia, de hecho, ha manifestado que Trump se autoboicoteó al deslegitimar el voto por correo en plena pandemia, lo que resultó en una menor participación de votantes republicanos que en las primarias celebradas en primavera, lo que le habría costado la victoria en ese estado.







En su rueda de prensa de este viernes, Raffensperger indicó: "Como otros republicanos, estoy decepcionado de que nuestro candidato no ganara los votos electorales de Georgia".







Aparte de Georgia, otros estados clave que tienen previsto oficializar los resultados de las presidenciales son Michigan y Pensilvania, el próximo lunes, y entre el 30 y el 1 de diciembre, Arizona, Nevada y Wisconsin.