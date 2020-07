Atacante de familia de jueza hispana en EE UU mató a abogado rival días antes

Roy Den Hollander también ha sido vinculado con la muerte de Marc Angelucci en California.

Por: EFE 05:32 PM / 22/07/2020

El abogado "antifeminista" que mató de un tiro al hijo de la jueza federal hispana Esther Salas, asesinó días antes a otro letrado que se definía "en defensa de los derechos de los hombres" en California (EE UU), según indicó este miércoles 22-J el Buró Federal de Investigación (FBI) en Newark (Nueva Jersey).



Roy Den Hollander, identificado como principal sospechoso de la muerte de un tiro el pasado domingo de Daniel Anderl, único hijo de la jueza de Nueva Jersey Esther Salas, también ha sido vinculado con la muerte de Marc Angelucci en California el 11 de julio, una semana antes del crimen por el que fue identificado.



"Mientras el FBI continúa la investigación del ataque a la casa de la jueza de distrito Esther Salas, hemos entrado en contacto con la oficina del alguacil del condado de San Bernardino (California) y tenemos pruebas de que hay un vínculo entre el asesinato de Marc Angelucci y Roy Den Hollander", indicó el FBI.



Den Hollander fue hallado muerto de un tiro, que supuestamente se propinó él mismo, el lunes, un día después de que irrumpiera en casa de la jueza Salas en North Brunswick (Nueva Jersey) y matara de un disparo al hijo de la magistrada, de 20 años, e hiriera de gravedad a su marido.



Al igual que en el ataque a la casa de Salas, Den Hollander podría haberse vestido de mensajero de reparto para no levantar sospechas en el asesinato de Angelucci.



Angelucci, como Den Hollander, se autodenominaba abogado "en defensa de los derechos de los hombres", en la que elevan demandas por supuesta discriminación contra el sexo masculino.



Según un conocido de Den Hollander, el abogado estaba resentido contra su compañero de profesión por haber presentado un caso similar al suyo en el que alegaba que el servicio federal que mantiene la lista de llamada a filas en caso de conflicto solo tiene a hombres.



Ese mismo caso, que Salas había admitido a trámite, parece estar detrás de varios insultos racistas que Den Hollander publicó en internet contra la abogada hispana.



En esas publicaciones también revelaba que padecía un cáncer terminal.



Salas es la primera mujer hispana que sirve como juez federal en Nueva Jersey, puesto al que fue nominada en 2010 por el presidente demócrata Barack Obama tras una dilatada carrera en la judicatura.



La jueza ha llevado casos de alto perfil como uno contra peligrosas bandas criminales en Newark (Nueva Jersey) o de fraude bancario por parte de protagonistas del programa de telerrealidad Real Housewives of New Jersey.



Recientemente le fue asignada una demanda contra el banco Deutsche Bank en el que inversores argumentaban que la entidad no hizo suficiente para evaluar el riesgo de clientes como el financiero acusado de pederastia Jeffrey Epstein.