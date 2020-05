Así arranca España este lunes 11-M su "vuelta a la normalidad"

Hoteles solo podrán prestar servicio de alimentacón a los clientes hospedados. No se permite el uso de piscinas, balnearios y gimnasios.

Por: EFE 10:01 AM / 10/05/2020

La mitad de la población española se benefiará desde este lunes 11 de mayo de medidas de alivio de las fuertes restricciones de la actividad social y comercial impuestas por el Gobierno para contener la Covid-19, cuya evolución sigue en retroceso.



Todas las regiones o parte de su territorio entrarán en la fase 1 del plan de transición progresiva para recuperar la normalidad a medida que remite la epidemia, excepto la de Madrid, asi como las ciudades de Barcelona y Valencia, que no cumplen aún todos los requisitos sanitarios y tendrá que esperar.



El Gobierno español, que sigue recomendando el teletrabajo, autoriza en esta nueva etapa la reanudación y reapertura de numerosas actividades, instalaciones y servicios, aunque con condiciones como límite de asistencia, distancia de seguridad entre personas, medidas de higiene, protección personal y desinfección frecuente de instalaciones y puestos laborales.



LOCALES COMERCIALES: Podrán abrir todos con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, excepto si están en centros o parques comerciales, con reducción del aforo al 30 %, una distancia de dos metros por cliente y horario de atención preferente para mayores de 65 años. Podrán atender con cita previa los concensionarios de venta de automóviles e inspección ténica de vehículos; reapertura de establecimientos autorizados de juego público de azar de ámbito estatal y mercados al aire libre.



RELACIONES SOCIALES: Reuniones de hasta diez personas; desplazamiento a segundas residencias y hoteles dentro de la misma provincia; posibilidad de movilidad entre municipios colindantes para actividades socioeconómicas; 15 personas como máximo en velatorios (10 si son en lugares cerrados), entierrros e incineraciones; celebraciones religiosas que no superen un tercio del aforo de los templos.



HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS: Solo podrán prestar servicio de alimentacón a los clientes hospedados. No se permite el uso de piscinas, balnearios, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas ni salones de eventos.



TERRAZAS DE HOTELES, BARES Y RESTAURANTES: Podrán ocuparse el 50 % de las mesas aurtorizadas por local, con un máximo de 10 clientes en cada una.



TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA: Grupos de un máximo de diez personas.



MUSEOS: Deberán reducir a un tercio el público en cada sala y la visitas serán solo individuales o de familiares que convivan.



ACTOS Y ESPECTÁCULOS CULTURALES: Reapertura de locales en los que se desarrollen actos y espectáculos sólo para un tercio del aforo, siempre que no se superen las 30 personas en lugares cerrados y 200 al aire libre.



SERVICIOS SOCIALES: Apertura de centros y servicios de usos sociales con las medidas de seguridad previstas. Se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.



CENTROS EDUCATIVOS: Reapertura para su desinfección, acondicionamiento y funciones administrativas y de laboratorios universitarios para las labores de investigación que les son propias.



CIENCIA E INNOVACIÓN: Se permiten congresos, encuentros, eventos y seminarios con un máximo de 30 asistentes.



BIBLIOTECAS: Préstamo y devolución de obras y lectura en sala. Una vez consultadas, permanecerán catorce días "en cuarentena" sin poder utilizarse.



OBRAS AUDIOVISUALES: Realización de la mayoría de las actividades de producción siempre que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias.



ACTIVIDAD DEPORTIVA PROFESIONAL Y FEDERADA: Apertura de los centros de alto rendimiento. Sólo podrá acceder un entrenador con los deportistas y el ejercicio será individual preferentemente. Los clubes deportivos o sociedades anónimas deportivas (como los equipos de fútbol) podrán desarrollar entrenamientos en grupos de hasta diez personas