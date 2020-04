Argentina suma 105 fallecidos y se prepara por si el Covid-19 empeora

El país continúa con la cuarentena obligatoria.

Por: EFE 10:35 PM / 14/04/2020

Mientras Argentina superó este martes 14-A los 100 muertos por coronavirus -llegó a los 105-, el país continúa con la cuarentena obligatoria y la preparación de cara al futuro de la pandemia, como con centros de aislamiento como el que se prepara en Tigre, al norte de Buenos Aires.



En ese lugar, como pudo constatar Efe, hay preparadas 500 camas para hipotéticos pacientes leves que los hospitales no puedan asumir pero que también serían un riesgo para la población si volvieran a sus casas.



Centro de aislamiento de Tigre



El secretario de Salud de Tigre, Fernando Abramzon, dijo que esperan "no tener que utilizarlo", pero que en caso de que así sea están "preparados para eso", después de haber trabajado codo a codo con el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, a la que pertenecen.



"Madres solteras, gente que convive en una casa con muchos familiares... Hacer que estos pacientes positivos, que si bien están leves, regresen a sus casas, representaría un gran riesgo para todo el resto", aseveró Abramzon.



Hay tres metros de distancia entre cama y cama y, en caso de ser necesario, se puede "reducir ese espacio" para albergar entre 800 y 1.000 camas.



Abramzon recalcó que hay una cocina preparada para que la manejen voluntarios, conexión wifi y, en caso de utilizarlo, habrá personal de seguridad.



El presidente argentino, Alberto Fernández, ha indicado en varias ocasiones durante las primeras semanas de confinamiento que el mismo debe servir para que, de producirse una mayor tasa de contagio, el país esté listo.



"Nos ha ayudado mucho tomar experiencias de Europa, en especial del Ifema de España, que lamentablemente han chocado con esta pandemia antes que nosotros pero que gracias a eso nos ha dado más tiempo a nosotros para prepararlo", reflexionó.



También en Tigre, un lugar de complicado acceso a muchos hogares por estar situados estos en multitud de islas entre ríos que desembocan en el río de la Plata, los propios vecinos muestran su compromiso con las fuertes medidas gubernamentales al tomar protecciones para abordar las lanchas autobús que los llevan a sus viviendas.



Superados los 100 fallecimientos



Las autoridades sanitarias informaron hoy por la mañana que se había rebasado la cifra de los 100 decesos por la enfermedad, y en su recuento vespertino se llegó a las 105 víctimas mortales, 4 de ellas producidas desde ayer: dos en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de Buenos Aires y otra en Córdoba (centro).



Por su parte, los enfermos ascendieron a 2.443 después de que se añadieran 166 más en la últimas 24 horas, la segunda mayor cantidad de nuevos infectados en un día desde que comenzaron a registrarse.



Del total de casos, el 34,3 % son importados, el 35,2 % son contactos estrechos de casos confirmados, el 15,2 % se trata de casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación.



El aislamiento social comenzó en Argentina el 20 de marzo y rige hasta el 26 de abril.



Oposición macrista reclama



La coalición opositora Juntos por el Cambio, a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y que constituye el mayor núcleo opositor del país, aseguró en un comunicado que "la actual parálisis del Poder Legislativo y el Poder Judicial debilita la institucionalidad del país".



Patricia Bullrich, exministra de Seguridad e integrante de Juntos por el Cambio, había criticado el lunes que Fernández gobierna a base de decretos de necesidad y urgencia.



En el comunicado, la coalición pidió "disminuir los espacios de decisión única del Poder Ejecutivo" y por tanto que haya "funcionamiento pleno" de los tres poderes, "con especial relevancia el respeto al Congreso".



Asimimo, advirtieron del "deterioro del tejido productivo" en un país inmerso desde 2018 en crisis económica y reclamaron al Gobierno "medidas más ambiciosas".



"Otros países están ofreciendo ayudas más significativas. Las ayudas propuestas por el Gobierno argentino rondan el 1 % del PBI", expresaron.



Polémica por propuesta para gravar a los más ricos



Una propuesta impulsada por el oficialismo en Argentina para gravar a las grandes fortunas y así recaudar más fondos para hacer frente a la emergencia sanitaria y económica que vive el país ha desatado una fuerte polémica.



La propuesta, que aún no ha sido formalizada bajo la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley, surge del gobernante Frente de Todos y buscaría, en principio, imponer un tributo por única vez a las 15.000 mayores fortunas del país.



"Estamos hablando de unas 15.000 personas, es decir, un 0,03 % de la población argentina", dijo este martes en declaraciones radiales la diputada oficialista Fernanda Vallejos.